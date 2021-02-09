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居家隔離跑去看牙醫30分鐘 台商被罰10萬不服氣

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
李姓男子居家隔離期間擅自到牙醫診所就醫，彰化衛生局依染病防制法及新冠肺炎條例等規定，裁罰10萬元，並送行政執行署彰化分署執行。圖／行政執行署彰化分署
李姓男子居家隔離期間擅自到牙醫診所就醫，彰化衛生局依染病防制法及新冠肺炎條例等規定，裁罰10萬元，並送行政執行署彰化分署執行。圖／行政執行署彰化分署

李姓台商為奔喪，2020年7月4日從中國入境台灣，居家隔離期間疑因嘴唇不適，到熟識的牙醫診所就醫，待了30分鐘才回到隔離處所，彰化衛生局依染病防制法及新冠肺炎條例等規定，裁罰10萬元，但因未繳納，去年底送行政執行署彰化分數執行。

李男因居住在台灣的妹妹過世，依習俗要為妹妹棺木「封釘」，因此以奔喪原因入境，並依據「開放部分民眾自費檢驗COVID-19申請規定」向彰化縣政府衛生局提出自費檢驗申請，彰化縣政府通知他在同年7月15日上午9時到彰化某醫院急診室採檢，李男當天自行騎機車前往醫院進行採檢，採檢程序結束後於當日10時20分離開，依照規定應立即返回居家隔離地址，但李男在回家的路上還順道找熟識的牙醫診所就醫，於30分鐘後始再回到隔離處所。

依李男的健保卡就診紀錄通報，彰化縣衛生局發現在檢疫期間有「未主動聯繫」即外出就醫行為，認定李男此舉屬以擅自離開居家檢疫地點，且時間在2小時以內，因此依據裁罰標準罰了10萬元，並在去年底送行政執行署彰化分署執行。

李男對於被罰事實仍覺無辜，認為是「自行」到醫院採檢，只是因為在回家的途中順道看牙醫而已，而且看完後即回家，這與一般回到檢疫處所後再出來的情形不同，不接受被罰。李男表示，如果衛生局當日能夠派人陪同他一起就診，就不會發生這種無辜被罰的事，但彰化分署執行同仁多次說明及勸繳後，他終於釋懷，近日將10萬元的罰鍰全部繳清。

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