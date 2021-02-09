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2月10日起開放北北桃醫院探病 陪病限1名、訪客2名
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，於1月27日至2月9日，實施北北桃地區所轄醫院門禁管制措施，除例外情形外，停止開放探病。鑒於指揮中心啟動擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離，及部桃清零計畫等措施後，評估該院及社區感染風險降低，因此北北桃地區所轄醫院自明(10)日起，回歸現行陪探病機制。
陳時中進一步指出，北北桃地區所轄醫院明日回歸現行探病機制後，住院病人之陪病者(含照顧服務員)仍以1名為原則；訪客探視(病)每日固定1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。
指揮中心並再次呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。
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