本土+1 部桃護理師一家7口全染疫

部桃醫院新冠肺炎群聚事件已滿28天，指揮中心指揮官陳時中前兩日相繼宣布，解除院內感染風險、公布部桃結案報告，然今日指揮中心指揮官陳時中表示，國內新增1例本土個案934，為案863、864、865、907、909及910之家人。

該起家庭群聚一家7口全數染疫，分別為案863護理師、案864（案863丈夫）和案865（案863女兒）、案907（案863婆婆）、案909（案863另一女兒）、案910（案863公公）及案934（案863大姑）。

陳時中表示，案934為本國籍50多歲女性，因匡列為案864、907、909及910之接觸者，自1月19日起進行居家隔離，隔離期間曾接受5次採檢，結果皆為陰性；個案2月7日曾出現發燒、鼻涕倒流情形，2月8日自覺已無症狀，因申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院採檢，於今日確診。

陳時中指出，案934之同住家人4人先前已匡列為案864接觸者，且已隔離期滿，但為求慎重，將延長4人之居家隔離期間至2月22日。

國內於1月30日新增4例新冠本土確診個案，其中案863護理師相關接觸者再增3名家人染疫，一家7口中有6人染疫，其婆婆（案907）亦不幸於確診後逝世。其大姑雖其實原本並未同住，是在爆發院內群聚感染後才特地回家，冒著被感染高風險，為的就是照顧年事已高的父母，最後也不得不入住負壓病房隔離。

陳時中1月30日下午說明，這家人是較大的家庭群聚事件，7位家人中有6人染疫，分別為案863護理師、案864（案863丈夫）和案865（案863女兒）、案907（案863婆婆）、案909（案863另一女兒）及案910（案863公公）。