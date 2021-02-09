鄭文燦：爭取桃園醫護優先打疫苗 將供中央名單

桃園醫院新冠肺炎院內感染風險解除。桃園市長鄭文燦今天說，已爭取桃園醫護優先打疫苗，接種對象以設置專責病房或負壓隔離病房醫院的醫事人員為優先，20日前會提供名冊給衛福部。

衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，中央流行疫情指揮中心7日宣布院內感染風險解除，昨天宣布台灣確定列疫苗全球取得機制（COVAX）平台首波疫苗配送名單，台灣分配到20幾萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，但目前還沒確定到貨時間。

鄭文燦今天上午主持防疫專案會議時表示，爭取COVID-19疫苗優先給桃園醫護，衛福部請桃園市衛生局先做11家責任醫院的名冊統計，接種對象以設置專責病房或負壓隔離病房醫院的醫事人員為優先，20日前會提供名冊給衛福部。

鄭文燦說，雖然這次疫苗接種並非強制，但第一線醫護人員有最大的風險，之後在疫苗施打的順序上，希望讓這些醫護能先施打。

桃園市衛生局長王文彥表示，經昨天召開急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議，針對春節期間桃園醫院病床無法開放收治，將由桃園市9家急救責任醫院來協助病床調度，預計有324床做春節期間床位的調度；春節期間（10日至16日）各急救責任醫院24小時急診照常開設，門診開設資訊將公告於衛生局網頁。

王文彥表示，將加強桃園春節及二二八連假期間防疫分流及社區監測計畫（簡稱桃園春節專案），每天開設防疫門診（平日上、下午各一診，假日全天至少一診），採檢條件不限旅遊史及接觸史，有相關症狀者經醫師評估後即可採檢通報。

王文彥指出，經防疫門診採檢通報的個案，比照「執行COVID-19院內感染重建及醫療機構支援獎勵專案」的診治病人獎勵標準，每件診察費加成50%；未採檢者則不適用。

此外，衛福部編列預算針對部桃專案期間，分擔部桃轉院病人、或是急、門診被註記的患者，均提供健保給付加成50%的獎勵金，不會用到健保預算的額度。

農業局表示，因應教育部延後開學、影響營養午餐有機蔬菜銷售約13公噸，預計與桃園市農會推出有機蔬菜箱認購活動。

資訊科技局表示，針對除夕夜在防疫旅館過年的民眾，已會同相關局處籌備線上拜年活動。