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再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

陳建仁：桃園在部桃事件處理得當 可記錄作典範

中央社 / 桃園8日電
前副總統陳建仁。聯合報系記者曾吉松／攝影
前副總統陳建仁。聯合報系記者曾吉松／攝影

桃園市長鄭文燦今天主持醫院聯防會議時表示，農曆年後會協助桃園醫院重新營運，將送部桃一份大禮。前副總統陳建仁則表示，桃園在部桃事件的處理上可圈可點，未來可作為典範。

衛生福利部桃園醫院發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，部桃清空計畫全員核酸檢測都是陰性，環境也都是陰性，院內感染風險解除。

桃園市長鄭文燦今天下午主持桃園市政府急救責任醫院區域聯防春節聯繫會議，針對過年期間部桃還沒有恢復營運，如何讓所有的醫院在過年的時候住院能量可以提高進行討論，前副總統陳建仁、桃園醫院院長徐永年等人皆與會出席。

鄭文燦說，部桃事件中央跟地方防疫團隊辛苦了1個多月，「但部桃的同仁是辛苦了1年」，他們一年來協助照顧確診病患，人數占了全國近3成，且還扮演照顧市民健康的角色，負擔很重。

鄭文燦說，農曆年後會協助部桃重新營運，屆時會捐贈醫療設備、送部桃一份大禮，他也強調，部桃確實沒有病毒，桃園11家責任醫院也都是安全的，大家可以放心去就診、就醫，另將發給衛生局同仁防疫津貼，感謝他們這段時間的辛苦，

前副總統陳建仁致詞時表示，這次部桃事件大家團結一致，中央和地方政府、民間合作，國外也都激賞台灣的疫情控制，相較國外院內感染的案例，在步調上處理得相當好，台灣一向是精準防疫，社區的防疫上也進階到2.0，這次被匡列的5000人，也都是防疫成功的無名英雄。

陳建仁也說，部桃事件剛發生時，他一度擔心人力問題，後來發現在動員的過程當中，鄭文燦對人力的調配讓人佩服，以及所有機構的團結一致，是成功的關鍵。

陳建仁說，桃園在整個事件的處裡上可圈可點，應該好好記錄下來，未來可作為典範，這段期間很多醫事人員都希望能休假，但還是要有人照顧病人，鄭文燦超前部署召開這場會議，相信一定可以有好的結果。

徐永年表示，謝謝所有的市民和醫院給予幫忙，桃園醫院點滴在心，院內現在正在進行血清的抽析，同仁士氣高昂，在家裡休息的同仁也都很想回到醫院上班，目前在草擬復原計畫給中央審核，預計農曆年後開始正常的醫療計畫。

新冠肺炎 COVID-19

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