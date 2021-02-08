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取得20萬劑AZ疫苗 阿中：先給防疫人員

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
醫療應變組副組長羅一鈞表示，1月7日到14日是醫院感染的關鍵期，病毒傳播快速對於疫調是很大的挑戰。（photo by 中央流行疫情指揮中心）
醫療應變組副組長羅一鈞表示，1月7日到14日是醫院感染的關鍵期，病毒傳播快速對於疫調是很大的挑戰。（photo by 中央流行疫情指揮中心）

「COVAX首波全球配送AZ疫苗，台灣拿到了20幾萬劑！」疫情中心指揮官陳時中8日宣布，COVAX首波配送的130多萬劑AZ疫苗中，台灣確定可得20幾萬劑；不排除自費接種可能性，但仍以防疫人員需求為優先。

陳時中2日曾嚴正否認聯合報「10多萬劑輝瑞疫苗將於2月4日到台」報導，如今疫苗終於拍板有譜，相差不到1週的疫情中心堪稱兩樣情。

不排除可自費接種

中央流行疫情指揮中心日前與新冠疫苗全球取得機制（COVAX）採購476萬劑疫苗，世界衛生組織（WHO）官網公布COVAX第1批配送疫苗的國家名單；指揮中心日前證實，這名單中分配給「非聯合國會員」有130萬3,200劑AstraZeneca（AZ）疫苗；陳時中8日證實，「拿到了20幾萬劑。」

被問到民眾何時可以自費接種？陳時中表示，「在緊急有需要的防疫人員打完之前，是不會開放的，有剩的就會開放，其他的就會照著疫苗政策去執行。」如果趕著要出國，「我們也沒有排除這樣的可能性」，還是要先讓防疫主要需求對象都打了，才會提供自費或是「提供小部分」。

針對南非金山大學7日發表的研究顯示，阿斯特捷利康藥廠與英國牛津大學合作研發的新冠疫苗，無法有效預防南非變種病毒株，「對於輕中度感染只有極小的保護力」，專家諮詢小組召集人張上淳說明，目前樣本數不夠多，在統計上有些斟酌，會再持續追蹤。

部桃檢討報告出爐

「部桃醫院已經全數隔離期滿，至於社區還有845人。」陳時中表示，目前桃園醫院需要隔離14天者，已經隔離達到4,345人，回溯者有3,500人；「因應部桃血清採檢1,759人，已採1,224人，預計今天採檢完畢。」部桃本院PCR應採2,691人、已採2,690人皆陰性；桃醫分院應採334人、已採334人皆陰性。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，部桃事件有9個病例是直接相關，其餘則是相關接觸者；1月7日到14日是醫院感染的關鍵期，最晚接觸到院內員工案852的是案839，只有三天的時間可以做疫情調查與採檢，1月11日案838確診時，案852、案856後續接觸已經發生，「病毒傳播快速對於疫調是很大的挑戰！」

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