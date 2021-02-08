部桃群聚總檢討 7天傳3波疫調匡列採檢皆挑戰

疫情指揮中心今天公布部桃群聚事件結案報告指出，院內感染發展迅速，短短7天就發展數波流行，且有些人一採陰性後來才確診，顯示疫調、匡列、採檢日都有挑戰。

衛生福利部桃園醫院自1月11日出現院內感染第一例個案，為案838住院醫師，後續發展多波感染，目前累計20例確診者。指揮中心日前評估，部桃危機已經解除，並在今天記者會公布結案報告。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞報告時指出，從部桃群聚發展的關連圖，有9名個案是在院內發生，且病毒傳播時間相當快，案838在1月4日接觸境外移入的個案案812；接著在1月10日接觸案852，病毒在短短7天內逐波傳播，對疫調、匡列接觸者、採檢等都是相當大的挑戰。

羅一鈞也說，院內感染傳播速度快，但如果有些人潛伏期長於7天，也可能無法及早被發現，也有確診者採檢完陰性後隔天才被確診，採撿時機也是很大的挑戰。

指揮中心因應部桃事件，從一開始的完整疫調、擴大採檢、接觸病患一人一室，到1月18日之後成立前進指揮所，啟動清空計畫，也嚴格執行擴大居家隔離、也啟動健康關懷回溯專案；到1月30日起則是復原前的清零驗證，全院員工核酸檢測、血清抗體檢測和環境檢測，確保部桃安全無虞。

羅一鈞說，社區應變也啟動回溯專案，擴大匡列了4000多人，要居家隔離且期滿還要採檢，首度啟用貨櫃採檢站，讓民眾有安心、隱私空間採檢，相關的流程也可以提供後續作業參考。

後續的檢討，羅一鈞指出，要關注院內感染預防和處理，加強感控、分艙分流、專責集中收治；第一線醫護人員要優先接種疫苗；須優化院內疫調篩檢隔離策略，及早降載減壓、啟動醫療網和社區聯防。在社區應變方面，也要提升大規模居家隔離執行效能及大規模社區篩檢執行模式。

指揮官陳時中也說，部桃經驗會訂定標準作業流程，月底提出。