和確診者共餐67警自主管理 陳其邁允人力調度

高雄市2名員警和武漢肺炎確診者共餐，員警檢測為陰性並進行居家隔離，另匡列67名員警自主管理。市長陳其邁今天指出，已做高規格防疫，人力不足部分會請其他分隊支援。

警方表示，已緊急消毒並要求2名員警居家隔離；至於人力調度方面，會避免和民眾第一線接觸勤務，巡邏等勤務則正常出勤。

陳其邁在上午春節慰勞消防、義消同仁時，針對2名員警和武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）者同桌吃飯後被列居家隔離一事，於媒體聯訪做上述回應。

他指出，2名員警現在在居家隔離，經PCR（聚合酶鏈鎖反應）檢測為陰性，代表體內沒有病毒或者是沒有被感染，或者是病毒量非常低，假如體內沒有病毒，自然接觸者的接觸者風險相對非常低。

他指出，市府做最高規格防疫，對於接觸者接觸者按中央疫情指揮中心的指引列為自主管理的對象。由衛生局、小港警分局派出所的同仁進行防疫指引，包括要求吃飯必須自己一個人、落實防疫措施等，警力不足部分由其他的分隊或者分局支援，同仁不會接觸到外界，請民眾放心。

陳其邁今天抵消防勤務中心慰問消防同仁及義警消，他表示，消防同仁及義消弟兄姐妹非常辛苦，365天24小時全年無休，尤其當有颱風、地震或火災時，更是身先士卒投入第一線救災工作；另外，感謝義消總隊出錢出力，在市府預算不足或是需要更多民間支援時候，給予眾多協助。

陳其邁說，針對超勤加班費不足部分，市府已編入110年預算，並將義勇互助補助金額由原來的新台幣600元調升至800元；捕蜂捉蛇勤務也從110年起逐步回歸至農業局業務，讓消防局業務能夠更單純，以減輕負擔；另為體恤防疫辛勞，核發出勤獎金，疑似個案每趟每人1500元，確診個案每趟每人2500元，並針對過年期間出勤部分發放春節津貼，讓同仁能得到獎勵。