部桃陪病者迄今未收隔離通知？ 衛生局籲可撥專線詢問
部桃爆出院內群聚，指揮中心日前宣布啟動健康關懷回溯機制，有民眾指出，自己是陪病者、屬於被居家隔離的對象，卻至今未接獲衛生單位聯繫；對此桃園衛生局回應，基本上不可能，目前部桃專案擴大採檢，居隔期都已滿，只剩下其中150人尚未完成採檢。
指揮中心將1月6日起至1月19日曾在部桃住院、轉院的患者與其陪病家屬，皆要進行居家隔離。一名民眾反應，他曾陪病，照理來說應該要居家隔離，不過卻沒收到衛生單位相關電話，有打過1922詢問，1922則表示已受理會請衛生局聯繫，卻遲遲沒下文，由於擔心成為防疫破口，自己待在家裡居隔現已期滿，卻沒有居隔單也無法進行採檢。
衛生局表示，部桃專案擴大採檢，當初是由1922先聯絡部桃的住院、轉院患者，詢問有無陪病家屬、有幾名陪病家屬等問題，並將其造冊做成名單，再將名單轉交給衛生局通知進行居隔。
「基本上不會有這種狀況！」，衛生局說，部桃專案擴大採檢，桃園預計採檢3213人，居隔至2月6日都已期滿，其中150人尚未完成採檢，這2天會陸續安排採檢。
衛生局推測，若有可能是自主健康管理者誤以為自己是居家隔離者，很多門診的陪病家屬都誤認要居隔，衛生局呼籲，如民眾有任何問題，可以撥打衛生局防疫專線：0800-033355、336-3270或1999市民諮詢服務熱線洽詢。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言