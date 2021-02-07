部桃陪病者迄今未收隔離通知？ 衛生局籲可撥專線詢問

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
部桃爆出院內群聚，指揮中心日前宣布啟動健康關懷回溯機制，有民眾指出，自己是陪病者、屬於被居家隔離的對象，卻至今未接獲衛生單位聯繫；對此桃園衛生局回應，基本上不可能發生該狀況。記者陳夢茹／攝影
部桃爆出院內群聚，指揮中心日前宣布啟動健康關懷回溯機制，有民眾指出，自己是陪病者、屬於被居家隔離的對象，卻至今未接獲衛生單位聯繫；對此桃園衛生局回應，基本上不可能發生該狀況。記者陳夢茹／攝影

部桃爆出院內群聚，指揮中心日前宣布啟動健康關懷回溯機制，有民眾指出，自己是陪病者、屬於被居家隔離的對象，卻至今未接獲衛生單位聯繫；對此桃園衛生局回應，基本上不可能，目前部桃專案擴大採檢，居隔期都已滿，只剩下其中150人尚未完成採檢。

指揮中心將1月6日起至1月19日曾在部桃住院、轉院的患者與其陪病家屬，皆要進行居家隔離。一名民眾反應，他曾陪病，照理來說應該要居家隔離，不過卻沒收到衛生單位相關電話，有打過1922詢問，1922則表示已受理會請衛生局聯繫，卻遲遲沒下文，由於擔心成為防疫破口，自己待在家裡居隔現已期滿，卻沒有居隔單也無法進行採檢。

衛生局表示，部桃專案擴大採檢，當初是由1922先聯絡部桃的住院、轉院患者，詢問有無陪病家屬、有幾名陪病家屬等問題，並將其造冊做成名單，再將名單轉交給衛生局通知進行居隔。

「基本上不會有這種狀況！」，衛生局說，部桃專案擴大採檢，桃園預計採檢3213人，居隔至2月6日都已期滿，其中150人尚未完成採檢，這2天會陸續安排採檢。

衛生局推測，若有可能是自主健康管理者誤以為自己是居家隔離者，很多門診的陪病家屬都誤認要居隔，衛生局呼籲，如民眾有任何問題，可以撥打衛生局防疫專線：0800-033355、336-3270或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

新冠肺炎 COVID-19 衛生局

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