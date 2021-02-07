進駐桃園醫院白了頭 王必勝最怕接到這2人電話

桃園醫院前進指揮所任務終結。指揮官王必勝說，期間接過2次指揮官陳時中電話，提醒「心頭掠予定」；也說最怕接到莊人祥或羅一鈞電話，因為通常沒好事。

桃園醫院新冠肺炎群聚案累計20名感染者，中央流行疫情指揮中心下午公布，部桃清空計畫安排全院員工採檢，全員都是陰性；針對環境採檢，共驗了585支檢體，也都是陰性，評估該院內部持續感染的風險解除，前進指揮所任務終結，後續交由部桃擔當。

指揮官陳時中在記者會表示，這28天大家都很辛苦，台灣這次有些小的波折，靠同心防疫，良將精兵、上下一心，防疫必勝。陳時中也虧擔任部桃前進指揮所指揮官的王必勝，「相隔22天，頭髮好像都白了」。

王必勝在記者會發表感言時表示，在案838和839出現時，指揮中心匡列了相關人員，也做了觀察，到852案出現，陳時中擔心繼續下去可能會像鑽石公主號的狀況，立刻決定成立前進指揮所，讓專家支援。前進指揮所是一個橋梁，正確傳達指揮中心的政策，也反映部桃前線的狀況，互相瞭解、把事情做好。

王必勝說，中央訂定的政策，部桃要想辦法落實跟執行，做了很多相關的努力，包含病人只出不進，沒有重蹈和平醫院封院的覆轍，也要求員工嚴格健康管理，不要搭大眾交通工具、不要群聚等。

但王必勝說，期間案例的狀況一直在發生，壓力比較大。陳時中打了2次電話來，但講話時間都很短，一次說「心頭掠予定」（台語發音，意指堅定信心）；另一通則說，醫者也是仁者，要用負責任態度跟信念，把工作完成。

王必勝也說，經歷了另類的14天加上7天的健康管理，他都在桃園生活，見證部桃的紀律、效率和專業。這些日子，他最怕的是晚上接到指揮中心發言人莊人祥和醫療應變組副組長羅一鈞的電話，「通常沒什麼好事」。

王必勝指出，部桃在過去一年承接許多新冠肺炎確診個案，負壓隔離病房全年幾乎沒有空過。他很擔心身為應變醫院，又是桃園指定收治醫院，也是南桃園重症急救責任醫院，真的很希望快點清零，快點復原，所幸採檢結果都是陰性。