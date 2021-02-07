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陳時中12字肯定桃園防疫 鄭文燦：「避桃令」沒必要
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布部桃「前進指揮所」的任務已達成，強調「危機已經解除」，預期部桃可於春節後完全恢復。陳時中表示，部桃發生院內感染以來，過去這28天大家都相當辛苦，雖然有些小波折，所幸有「良將精兵，上下一心，防疫必勝」，特別諧音前進指揮所指揮官王必勝的名字，肯定他的工作成果。
「桃園不是疫區」桃園市市長鄭文燦表示，為了以疫情為重，桃園已經取消了很多活動，建立起社區和醫院的防護網，追溯後確認疫情在可控範圍，確診者足跡也沒有造成疫情擴散，社區沒有不明原因感染個案。
「避桃令這個說法是沒有必要的」鄭文燦強調，經過清零計畫，國人到桃園旅遊、消費、訪友，就跟去其他縣市是一樣的，只要維持社交距離、戴口罩。春節後會對各行各業提出紓困振興的計畫，疫情紓緩後也會在這方面更加努力。
陳時中表示，桃園市政府有良好的組織架構，加上明快的指揮體系，疫調、採檢、隔離、消毒，都做能即時做好，這次經驗將成為未來精進各項作為的重要參考，有助於擬定更好的社區行動工作流程。
指揮中心發言人莊人祥表示，目前部桃已無感染風險，前進指揮所於昨天晚間解散，指揮官王必勝也從部桃撤離，後續復原工作將交由部桃院長徐永南帶領部桃同仁繼續執行。是否恢復每周一次記者會？莊人祥說，目前還沒確定，不過至少下個周二之前還是會每天開。
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