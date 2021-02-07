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兩家國產疫苗進二期試驗 陳時中透露上周才找他們開會

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠／台北即時報導
疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於兩個進入二期的疫苗都報以很大期待，「上禮拜才找他們來開過會」，政府抱持厚植產業實力的立場，畢竟疫苗若「操之在人」，是對國家不利。圖／指揮中心提供
疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於兩個進入二期的疫苗都報以很大期待，「上禮拜才找他們來開過會」，政府抱持厚植產業實力的立場，畢竟疫苗若「操之在人」，是對國家不利。圖／指揮中心提供

國外疫苗到貨目前面臨瓶頸，國內兩家疫苗廠已進入第二期臨床試驗，預計六、七月可完成，業者也期待政府能有更明確的採購數量及預採購辦法。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於兩個進入二期的疫苗都報以很大期待，「上禮拜才找他們來開過會」，政府抱持厚植產業實力的立場，畢竟疫苗若「操之在人」，是對國家不利。

今天下午聯亞開記者會宣布啟動第二期臨床試驗，外界關切陳時中的看法。他表示，國內產能和研究能力，政府都很重視，會大力扶植。對於進入兩個二期的單位都報以很大的期待，上周才找他們來開過會，希望在行政程序上可以將需耗費的時間減到最低，同時兼顧專家確認安全性不打折扣。

陳時中表示，去年12月那時候，廠商就有說要招募受試者，這部分一定會花很多時間，因此政府也建立平台協助建立有意願者的資料庫，現在廠商可以就這個資料庫來做相關事情，照該有的程序做。不過通過個別醫院倫理委員（IRB）也要一點時間，醫藥品查驗中心（CDE）也會定期駐廠，和他們檢討，避免有該做而沒做的事情，影響進度。

陳時中強調，病毒不斷變異，國產疫苗的自給自足能力非常重要，國家會朝這方面努力。預採購或其他需要討論的，都是會站在鼓勵、獎勵、厚植產業實力的方向，給予支持，「因為未來還是有很強的需求，疫苗操之在人的話對我國是不利的。」

第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、桃園市市長鄭文燦、醫療應變組副組長王必勝；第二排由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、衛生福利部桃園醫院院長徐永年、桃園市政府衛生局局長王文彥。記者邱宜君／攝影
第一排由左到右為中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、桃園市市長鄭文燦、醫療應變組副組長王必勝；第二排由左到右為醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、衛生福利部桃園醫院院長徐永年、桃園市政府衛生局局長王文彥。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 疫苗

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