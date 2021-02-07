兩家國產疫苗進二期試驗 陳時中透露上周才找他們開會

國外疫苗到貨目前面臨瓶頸，國內兩家疫苗廠已進入第二期臨床試驗，預計六、七月可完成，業者也期待政府能有更明確的採購數量及預採購辦法。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，對於兩個進入二期的疫苗都報以很大期待，「上禮拜才找他們來開過會」，政府抱持厚植產業實力的立場，畢竟疫苗若「操之在人」，是對國家不利。

今天下午聯亞開記者會宣布啟動第二期臨床試驗，外界關切陳時中的看法。他表示，國內產能和研究能力，政府都很重視，會大力扶植。對於進入兩個二期的單位都報以很大的期待，上周才找他們來開過會，希望在行政程序上可以將需耗費的時間減到最低，同時兼顧專家確認安全性不打折扣。

陳時中表示，去年12月那時候，廠商就有說要招募受試者，這部分一定會花很多時間，因此政府也建立平台協助建立有意願者的資料庫，現在廠商可以就這個資料庫來做相關事情，照該有的程序做。不過通過個別醫院倫理委員（IRB）也要一點時間，醫藥品查驗中心（CDE）也會定期駐廠，和他們檢討，避免有該做而沒做的事情，影響進度。