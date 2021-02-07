桃園醫院危機解除 鄭文燦：桃園不是疫區

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，桃園醫院新冠肺炎群聚危機已經解除；桃園市長鄭文燦也說，桃園不是疫區，並沒有擴散或造成不明感染。

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚案累計20名感染者，中央流行疫情指揮中心下午公布，部桃清空計畫安排全院員工採檢，全員都是陰性；針對環境採檢，共驗了585支檢體，也都是陰性，評估該院內部持續感染的風險解除。

陳時中在記者會表示，部桃事件危機已經解除，後續做相關復原、醫院恢復的工作。根據整體PCR檢測，目前已經不具危機。部桃過年後可恢復運作，在感控管理還要更精進，要做到盡善盡美。

鄭文燦也在記者會回應媒體提問時表示，桃園不是疫區，建立起醫院跟社區的防護網，防護網內的隔離個案只要可追溯，疫情都在可控範圍內，檢查很多社區足跡，並沒有擴散或造成社區不明感染。

鄭文燦說，經過清零計畫後，防疫安全下，到桃園旅遊、消費、訪友、商務活動，跟其他縣市一樣，這段時間少部分「避桃令」沒有必要。防疫要同心，當時他就說這些都會過去，春節到元宵節，走春活動都停止，春節後再針對各行各業受影響部分，提出紓困或振興計畫。

不過，部桃清零計畫中，全員採撿血清抗體結果，有1人的結果還有待釐清。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會回應媒體提問時表示，這名抗體需要釐清的個案，並不是只用一種試劑檢測，而是用了多種方式，測驗的蛋白也是不同的蛋白，有些試劑呈現陰性，有些則是弱陽性。

張上淳說，目前還無法靠單次血清完全釐清，預計1週後會做二次血清採檢，看訊號是消失了還是變得更強，屆時再來判斷。

但張上淳表示，在沒有完全確定之前，對個案採過2次核酸檢測，都是陰性，顯示其身上不帶有任何病毒；也對接觸者做了必要的採檢，不管是核酸檢測或血清抗體也都是陰性，顯示沒有個案傳給別人或別人傳給個案的狀況。