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部桃警報解除！陳時中：取消部桃員工、部分健保卡註記

聯合報 / 記者黃惠群邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（第一排由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、桃園市市長鄭文燦、醫療應變組副組長王必勝；醫療應變組副組長羅一鈞（第二排由左到右）、發言人莊人祥、衛生福利部桃園醫院院長徐永年、桃園市政府衛生局局長王文彥。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（第一排由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、桃園市市長鄭文燦、醫療應變組副組長王必勝；醫療應變組副組長羅一鈞（第二排由左到右）、發言人莊人祥、衛生福利部桃園醫院院長徐永年、桃園市政府衛生局局長王文彥。記者邱宜君／攝影

因應衛生福利部桃園醫院院內感染群聚事件，中央流行疫情指揮中心前於1月22日宣布啟動部桃專案，並祭出多項措施，指揮中心指揮官陳時中表示，「評估該院內部持續感染之風險解除」，宣布自2月7日0時起取消針對該院員工及「自110/1/6起至部桃門急診病人門急診病人」健保卡之「自主健康管理」註記。

依中央流行疫情指揮中心指示，健保署自今日0時起，取消部桃專案自主健康管理及部桃工作人員提示，包含取消「自110/1/6起至部桃門急診病人」自主健康管理提示、取消「部桃工作人員（含外包）」職業別提示。

陳時中表示，因應部立桃園醫院院內感染群聚事件，指揮中心於1月22日啟動部桃專案，針對該院採取門診降載及清空住院病人之措施，僅基於診療必要性及延續性提供複診病人服務；另將1月6日至1月21日期間曾在該院住院之病人列為居家隔離對象，並針對該院之員工及1月6日以後曾就醫的門急診病人，於健保卡註記「自主健康管理」對象，請醫療機構提高警覺，提供適切之醫療服務。

陳時中表示，該院在清空計畫啟動及確定病例曾到院的最後足跡日屆滿14天時，安排全院員工2135人於2月3日至2月5日採檢，進行SARS CoV-2核酸檢測，檢驗結果皆為陰性。

陳時中表示，另針對加護病房、內科病房、急診、門診區和公共區域環境採檢585支檢體，SARS CoV-2核酸檢測結果亦皆為陰性，評估該院內部持續感染之風險解除，因此指揮中心宣布，自2月7日0時起取消針對該院員工及前述門急診病人健保卡之「自主健康管理」註記。

陳時中呼籲，民眾進入醫療機構應全程佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節，並於進出醫療機構時落實手部衛生。另請盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予醫院轉交；若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及院方相關管理措施。

本案隔離14天總計4351人。圖／指揮中心提供
本案隔離14天總計4351人。圖／指揮中心提供

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