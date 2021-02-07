境外+3！無本土 分別自印尼、迦納及美國入境

部桃群聚事件今日無新增個案，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3例新冠肺炎境外移入確定病例(案926至928)，分別自印尼、迦納及美國入境。

指揮中心指揮官陳時中表示，案926為印尼籍20多歲男性，今年2月4日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。已掌握個案接觸者共23人，包含同班機前後二排乘客13人列為居家隔離對象；其餘10人因有適當防護，列自主健康管理。

陳時中說，案927為本國籍30多歲男性，長期於迦納工作，因年度休假之故，今年2月3日經杜拜轉機入境返國，入境時因有咳嗽症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。相關接觸者尚在匡列中。

陳時中表示，案928為美國籍40多歲男性，今年1月13日出現咳嗽症狀，曾於美國當地就醫並診斷為支氣管炎。個案於2月5日入境來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。已初步掌握同行接觸者2人，目前無疑似症狀，其餘接觸者尚在匡列中。