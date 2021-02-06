桃園醫院全院採檢抗體 陳時中：盼釐清傳染途徑

桃園醫院全院採檢結果陸續出爐，指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前無論人員、環境採檢均陰性，代表桃園醫院愈來愈不具危險性，也盼透過抗體檢驗釐清傳染途徑。

中央流行疫情指揮中心3日起針對衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）啟動「清零計畫」，全院2100多名員工、外包人員將全面採檢，血清抗體檢驗則分為2階段進行。

陳時中下午在疫情記者會中表示，目前清零計畫進行得相當順利，隨檢驗結果陸續出爐，桃園醫院也越來越不具危險性，因此提前開始進行廣泛性的血清抗體檢驗，希望了解是否有人曾染疫。

陳時中說，抗體檢測有助釐清密閉空間傳染途徑，把整個圖像整理得更清楚，就像先前敦睦艦隊一樣，透過釐清狀況、學習經驗，未來才能進行更有效的防護。

陳時中指出，未來等到清零計畫執行得差不多，前進指揮所的任務也將告一段落。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，預計明後天檢體採集完畢、送到昆陽實驗室後，部分同仁將加班檢驗，大約在春節尾聲的時候就可和民眾報告完整結果。

前進指揮所指揮官王必勝下午在臉書發文指出，今天是前進指揮所成立第20天，在擴大採檢結果陸續出爐，而且結果至今都是陰性，看來醫院人員和環境都相當「乾淨」，也看見人員久違的笑容，他也開玩笑稱「部桃可能是現在全國最乾淨的醫院了」，希望用清新安全的樣貌迎接新年、新開始。

最近有人問王必勝，未來完成前進指揮所任務回家後最想做什麼，他說，現在他最想做的事就是剪頭髮。