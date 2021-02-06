快訊

罷捷開票／同意票落後不同意票 罷捷發言人說話了

桃園醫院全院採檢抗體 陳時中：盼釐清傳染途徑

中央社 / 台北6日電

桃園醫院全院採檢結果陸續出爐，指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前無論人員、環境採檢均陰性，代表桃園醫院愈來愈不具危險性，也盼透過抗體檢驗釐清傳染途徑。

中央流行疫情指揮中心3日起針對衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）啟動「清零計畫」，全院2100多名員工、外包人員將全面採檢，血清抗體檢驗則分為2階段進行。

陳時中下午在疫情記者會中表示，目前清零計畫進行得相當順利，隨檢驗結果陸續出爐，桃園醫院也越來越不具危險性，因此提前開始進行廣泛性的血清抗體檢驗，希望了解是否有人曾染疫。

陳時中說，抗體檢測有助釐清密閉空間傳染途徑，把整個圖像整理得更清楚，就像先前敦睦艦隊一樣，透過釐清狀況、學習經驗，未來才能進行更有效的防護。

陳時中指出，未來等到清零計畫執行得差不多，前進指揮所的任務也將告一段落。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，預計明後天檢體採集完畢、送到昆陽實驗室後，部分同仁將加班檢驗，大約在春節尾聲的時候就可和民眾報告完整結果。

前進指揮所指揮官王必勝下午在臉書發文指出，今天是前進指揮所成立第20天，在擴大採檢結果陸續出爐，而且結果至今都是陰性，看來醫院人員和環境都相當「乾淨」，也看見人員久違的笑容，他也開玩笑稱「部桃可能是現在全國最乾淨的醫院了」，希望用清新安全的樣貌迎接新年、新開始。

最近有人問王必勝，未來完成前進指揮所任務回家後最想做什麼，他說，現在他最想做的事就是剪頭髮。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陳時中揭COVAX買疫苗過程…我爭首批疫苗 AZ先來

疫苗到手如注強心針？陳時中：自給自足也是目標

聯合報社論／「我OK，你先打」暴露疫苗政策荒腔走板

陳時中：若疫苗接種率達6成 境管擬鬆綁

相關新聞

陳時中吐心聲「部桃有危機感」 張上淳：檢視強化原SOP

部立桃園醫院群聚自上個月11日、12日傳出首名染疫醫師至今，該群聚已累積20名確診者，甚至一度傳出擴散到另一家醫院內感染...

二採陰+抗體雙陽 案924判為護理師家人直接感染

部桃群聚感染在連六天掛零後，爆出案924確診，該名女性40多歲，是染疫護理師案839以及阿嬤案870同住家人。為了再次確...

男返台再外派美前確診 莊人祥2數據指傳染風險低

一名自美國返台男子完成居家檢疫後，1月底重返職場，近日自費採檢確診。疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，這名個案檢驗結果時...

空汙增新冠染疫風險？ 張上淳：前提是環境周遭有病毒

近日西半部空氣汙染嚴重，根據環保署空氣品質監測網即時資訊顯示，整個西半部呈現紅色警示。日本研究指出空汙會導致新冠肺炎病毒...

圖表看疫情／境外+1！他上班11天自費採檢才確診

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例(案925)，自美國入境，又是完成14天隔離檢疫後，出關開始上班11天，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。

境外+1！他上班11天自費採檢才確診 29人居家隔離

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例(案925)，自美國入境，又是完成14天隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。