男返台再外派美前確診 莊人祥2數據指傳染風險低

一名自美國返台男子完成居家檢疫後，1月底重返職場，近日自費採檢確診。疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，這名個案檢驗結果時陰時陽、抗體為陽性，傳染風險很低。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會中宣布新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例，個案是40多歲本國籍男性，去年10月外派至美國期間曾接觸確診者，回台均無症狀，直到完成居家檢疫後1月底重返職場，因近期將再次赴美工作，於2月4日至醫院自費採檢，並於今日確診。

有媒體詢問，這例個案完成居家檢疫後為何不須採檢，如何研判在美國感染，而非在台灣期間遭感染。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前並未要求美國返台者居家檢疫期滿後採檢。

莊人祥進一步指出，這名個案Ct值33，病毒量偏低，直到昨天再驗一次，PCR結果又變為陰性，但血清抗體方面，無論是代表近期感染的IgM或代表感染時間較久的IgG均為陽性，研判這名個案應該在美國期間就已經感染。

莊人祥說，目前看來這名個案傳染風險很低，但為了保險起見，仍然針對個案工作上接觸的同事和親友進行隔離。