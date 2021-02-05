快訊

現場重現／中職轉播權利金從無到有 天價15億元至今難破

連勝武被拍到與骨感妹幽會 大嫂蔡依珊說話了

疫苗到手如注強心針？陳時中：自給自足也是目標

中央社 / 台北5日電

台灣列COVAX 首波配送名單，疫苗到手對防疫是否如注入強心針，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，及時取得疫苗確實是努力目標，靠國產疫苗自給自足也是努力方向。

中央流行疫情指揮中心昨天證實，台灣確定納入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）平台第一批疫苗配送名單，預計將和5到8個非聯合國會員共分130萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，預計2月至6月到貨，到貨一週後就能開打。

有媒體詢問，台灣確定取得疫苗，是否如注一劑強心劑。

陳時中下午在記者會中表示，指揮中心從去年就一直努力，希望能及時取得安全又有效的疫苗，但國產疫苗的量產也是相當重要的事，未來如何和國產疫苗公司協力、自己自足，也是努力方向之一，盼替社會扛起防疫責任。

即便有了疫苗，民眾接種意願將是下一個考驗。陳時中近日接受蘋果日報專訪時表示，指揮中心去年10月曾進行疫苗接種意願調查，發現相較歐美國家，台灣抗拒打疫苗的比例不高，有約65%願意打、8%不願意、10%無意見，但在願意接種的族群中，有80%不想優先接種，想先看國外接種情況。

陳時中在記者會中指出，10月調查的時候，民眾大多不知道疫苗究竟有沒有效，當時的報告也沒有這麼多，因此很多民眾認為應該等到科學證據證實有效，才願意打。

陳時中說，指揮中心今年1月至2月2日再次針對全國22縣市年滿18歲以上民眾進行電話抽樣調查，樣本數共1522筆，發現民眾施打意願變高，可能是受到桃園醫院疫情影響，也可能是各國有效報告漸漸出爐，其中醫療從業人員具有65.2%接種意願，防疫人員則具有74.8%接種意願。

近來一再有專家認為新冠肺炎疫情有流感化趨勢，陳時中說，目前看來確實有這樣的傾向，但透過疫苗讓全球民眾達到群體免疫，應該不用到7年這麼久。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則認為，病毒一直在演變，是否影響現有疫苗的防護力，是外界比較擔憂的事，畢竟一個基因變異可能就會影響疫苗效果，但疫苗保護力究竟能維持多久，仍有待資料證實。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

延伸閱讀

中職／蔡其昌訪各球隊 盼今年如期開幕、觀眾進場

AZ疫苗來台 陳時中想不想打？「快過期我們就打」

聯合報社論／「我OK，你先打」暴露疫苗政策荒腔走板

本土連5零 部桃清零今完成

相關新聞

台中男醫師陪居檢女友過夜惹議傳已提辭呈！獲院方證實

台中前天驚爆某醫院男醫師連2天陪睡居家檢疫女友，明顯違反防疫規定，連台中市長盧秀燕怒斥「連二周都忍不住」、「可惡至極！」...

COVAX談判盡量避中國疫苗？ 陳時中回應了

COVAX將台灣列為第一批配送疫苗的國家名單，我確定可拿到AZ疫苗，各界好奇是否在COVAX中盡量避開中國疫苗，指揮中心...

台中居檢女找醫師男友陪睡兩晚！2人採檢結果出爐

台中前天驚爆某醫療機構男醫師連2天陪睡居家檢疫女友，明顯違反防疫規定，連台中市長盧秀燕怒斥「連二周都忍不住」、「可惡至極...

首批AZ疫苗月底配送 陳時中曝最快這時間在台施打

世界衛生組織（WHO）最新公布「新冠疫苗全球取得機制」COVAX全球首批配送疫苗的國家名單，台灣在分配名單中列為「非聯合...

台中居檢女違規找男友陪睡 醫師男採檢結果出爐

台中市南屯區一名女子在居家檢疫期間，2度讓男友到住所陪住，違反中央防疫規定，男友還是醫生，引起撻伐，市府針對該名女子已重...

AZ疫苗來台 陳時中想不想打？「快過期我們就打」

COVAX將台灣列為第一批配送疫苗的國家名單，我確定可拿到AZ疫苗，各界好奇身為指揮中心的指揮官陳時中是否願意先施打各界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。