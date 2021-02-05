疫苗到手如注強心針？陳時中：自給自足也是目標

台灣列COVAX 首波配送名單，疫苗到手對防疫是否如注入強心針，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，及時取得疫苗確實是努力目標，靠國產疫苗自給自足也是努力方向。

中央流行疫情指揮中心昨天證實，台灣確定納入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）平台第一批疫苗配送名單，預計將和5到8個非聯合國會員共分130萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，預計2月至6月到貨，到貨一週後就能開打。

有媒體詢問，台灣確定取得疫苗，是否如注一劑強心劑。

陳時中下午在記者會中表示，指揮中心從去年就一直努力，希望能及時取得安全又有效的疫苗，但國產疫苗的量產也是相當重要的事，未來如何和國產疫苗公司協力、自己自足，也是努力方向之一，盼替社會扛起防疫責任。

即便有了疫苗，民眾接種意願將是下一個考驗。陳時中近日接受蘋果日報專訪時表示，指揮中心去年10月曾進行疫苗接種意願調查，發現相較歐美國家，台灣抗拒打疫苗的比例不高，有約65%願意打、8%不願意、10%無意見，但在願意接種的族群中，有80%不想優先接種，想先看國外接種情況。

陳時中在記者會中指出，10月調查的時候，民眾大多不知道疫苗究竟有沒有效，當時的報告也沒有這麼多，因此很多民眾認為應該等到科學證據證實有效，才願意打。

陳時中說，指揮中心今年1月至2月2日再次針對全國22縣市年滿18歲以上民眾進行電話抽樣調查，樣本數共1522筆，發現民眾施打意願變高，可能是受到桃園醫院疫情影響，也可能是各國有效報告漸漸出爐，其中醫療從業人員具有65.2%接種意願，防疫人員則具有74.8%接種意願。

近來一再有專家認為新冠肺炎疫情有流感化趨勢，陳時中說，目前看來確實有這樣的傾向，但透過疫苗讓全球民眾達到群體免疫，應該不用到7年這麼久。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則認為，病毒一直在演變，是否影響現有疫苗的防護力，是外界比較擔憂的事，畢竟一個基因變異可能就會影響疫苗效果，但疫苗保護力究竟能維持多久，仍有待資料證實。