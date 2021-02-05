宜縣各醫院因防疫不開放探病規定 延至27日

宜蘭縣府日前因應國內新冠肺炎群聚感染疫情，規定除3種情形，縣內醫療院所與長照機構暫時不開放探病或探視，原定實施至9日，但考量最新疫情發展，相關措施延至2月27日。

宜蘭縣衛生局今天指出，可探病的3種例外情形分別為，第一，病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。第二，急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情，有必要向病患家屬說明的需要。

第三，其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

衛生局表示，原定暫時停止醫療院所及長照機構開放探視或探視的期限到9日，但經考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）最新疫情與可能潛伏期後，為了更嚴謹防範，因此將暫停開放探病或探視的期限延到2月27日。

宜蘭縣民政處指出，縣內每年春節過年供應平安粥的宮廟約200間，但今年受疫情影響，目前有101間宮廟停止供應，有7間還在考慮，97間宮廟維持提供，但日後可能還會變動。

民政處表示，已建議廟方於入口處提供洗手或手部消毒設備，並規劃實施民眾總量管制，加強環境維護；若提供平安粥，必須由專人負責分裝，並使用單一次使用容器盛裝且加蓋，避免現場香客自行盛取，以減少食品受污染風險。

林務局羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區自去年起，不分平假日，會視入園車潮，隨時啟動車輛動態總量管制措施，控制遊樂區內車輛維持在1000輛以內。考量防疫期間，遊客安心出遊，即日起入園總車輛數將由原1000輛下修至800輛。

當入園車輛數達600輛時，園區將透過遊樂區山下的6處公路總局電子看板與廣播預告，提供遊客在規劃旅遊路線時參考。