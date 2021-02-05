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部桃清零計畫最後1天 王必勝：1908件陰性稍微可放心

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
衛生福利報桃園醫院清零計畫最後1天 ，總計要採檢2136人，前進指揮所指揮官王必勝表示，5梯的檢驗到中午12點已結束，PCR檢測2126人中，初步採檢結果有1908件檢體為陰性，另外，抽血應採706人，實際採682人，有24人正在追蹤中。記者陳夢茹／攝影
衛生福利報桃園醫院清零計畫最後1天 ，總計要採檢2136人，前進指揮所指揮官王必勝表示，5梯的檢驗到中午12點已結束，PCR檢測2126人中，初步採檢結果有1908件檢體為陰性，另外，抽血應採706人，實際採682人，有24人正在追蹤中。記者陳夢茹／攝影

衛生福利報桃園醫院清零計畫最後1天 ，總計要採檢2136人，前進指揮所指揮官王必勝表示，5梯的檢驗到中午12點已結束，PCR檢測2126人中，初步採檢結果有1908件檢體為陰性，另外，抽血應採706人，實際採682人，有24人正在追蹤中。

王必勝表示，PCR檢測原本預計要採2136人，至今實際採2126人，有10人尚未進行PCR檢測，其中6人下午會回急診採檢，還有3位分別因車禍骨折、甲狀腺有問題、受傷住院，正在其他醫院住院治療，會請友院協助採檢，另外，有1名照服員則在中國無法採檢。

王必勝指出，PCR檢測的檢體會送到北部4家醫院檢驗，最快明天早上會出來，血清抗體則要送往疾病管制署昆陽實驗室檢驗，看實驗室的檢驗進度，不過最快也要1、2天，採檢結果會較慢。

媒體問及，倘若PCR檢測中有人呈陽性反應，部桃恢復營運的計畫是否會往後延？王必勝回應，如PCR檢測有陽性反應，就需要去匡列相關人員，勢必會影響部桃的恢復計畫。

「1908件檢體為陰性是稍微放心一點！」，王必勝講訴近期心境，他說，希望每一天都能平安的過去，但還是要等最後的結果出來才能真正放心。至於前進指揮所是否將要功成身退，王必勝則說，這要跟中央流行指揮中心報告後再來討論。

另談及疫苗的部分是否由部桃醫護先行施打？王必勝回應，未收到相關訊息，疫苗的相關問題應由中央流行疫情指揮中心統一回覆。

新冠肺炎 COVID-19

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