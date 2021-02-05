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出現境外確診個案 台東各醫院8日起禁探病
台東出現新冠肺炎境外移入確診個案，目前住院治療。台東縣政府今天宣布，8日起台東各醫院全面禁止探病，住院及門診陪病者以1名為原則。
台東縣政府表示，因應國內外新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情變化，加上過年團聚、海外民眾陸續返國導致台東縣居家檢疫人數也隨即增加，且冬季好發上呼吸道相關疾病及病毒性腸胃炎，為避免醫院負擔增加，公告自2月8日起各醫院全面禁止探病。
至於醫院陪、探病管制，住院及門診病人陪病者（含照顧服務員）以1名為原則，惟安寧病房、加護病房及個案緊急且危及生命情形，如經由醫院同意者除外。
台東縣政府表示，民眾儘量避免不必要的陪病或探病，盡量改以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，可交付醫院代為轉交；配合實聯制登記及院方相關管理措施。後續台東縣內醫院陪、探病管制公告將依中央政策及疫情發展即時滾動式修正。
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