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首批AZ疫苗月底配送 陳時中曝最快這時間在台施打

新北武漢肺炎疫苗整備 4.2萬醫護優先接種

中央社 / 新北5日電

新北市府今天表示，台灣獲配武漢肺炎疫苗後，各款疫苗接種都採預約制；將開設「新冠病毒疫苗」特別門診，與看診民眾分流；疫苗以醫院施打為原則，新北4.2萬名醫護優先接種。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第111次應變會議，今天在市府9樓災害應變中心，由市長侯友宜主持。

衛生局長陳潤秋在會中表示，中央流行疫情指揮中心4日證實，台灣列入首波武漢肺炎（2019新冠狀疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）平台疫苗分配名單，將和其他非聯合國會員共分130萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗。

衛生局說，中央訂於今天（5日）召開疫苗布建會議，會依中央流行疫情指揮中心到貨的疫苗及數量，滾動式修正施打的對象。

陳潤秋報告，台灣獲配武漢肺炎疫苗後，將依1月26日專家會議的建議，各款疫苗接種作業均採預約方式；將開設「新冠病毒疫苗」特別門診，與看診的民眾分流。

衛生局表示，輝瑞（Pfizer）疫苗以具急救能力醫院負責接種，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗以醫院優先負責接種，數量足時，在衛生所及診所施打。

衛生局表示，接種對象以醫護人員優先，新北市約4.2萬名醫護人員。

市長侯友宜會後表示，疫苗不必然如此快速可以進來台灣，但地方應該及早做好萬全準備。春節期間，也要請各醫院做好防疫，他隨時會到醫院慰問辛苦的醫護人員，給予支持鼓勵。

新冠肺炎 COVID-19

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