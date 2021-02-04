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關鍵日部桃零確診 陳時中：仍不能鬆懈

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

指揮中心宣布，今日新增2起境外移入，無新增本土案例，但新增1例確診死亡。針對先前曾表示4日為部桃關鍵期，指揮官陳時中表示，目前看來疫情都在掌握之中，但仍不能鬆懈。對於曾在專訪中透露，有機會鬆綁國界的話，陳時中說，這需要看疫苗的到貨速度、施打效率與民眾的施打意願。

部桃感染在掌控中

陳時中過去曾於記者會表示，2月4日是部桃群聚感染的重要觀察日期，被問到是否今日無新增本土確診就代表部桃危機落幕？陳時中坦言，目前看來都在掌控之中，關鍵的案889除了案908以外的接觸者都是陰性，但仍不能鬆懈。

針對國民黨提出的5大訴求，包括管控防疫物資物價、簡化防疫津貼領取與協調醫護優先入住防疫旅館，陳時中表示，藍營的訴求與指揮中心想要的方向相符，能夠一起配合當然很好，如果有需要檢討的地方，指揮中心也會隨時調整。

針對稍早陳時中接受《蘋果》專訪，提到台灣年底有機會解封，陳時中表示，這需要看疫苗到貨速度、施打效率與民眾的施打意願，防疫措施將視疫情的狀況進行動態調整，目前看來還有變種病毒的風險，如果能有效降低變種病毒的危害，就有機會以最適當的方案進行解封。

新增1例死亡案例

案919為印尼籍40多歲男性船員，於2月2日由雇主安排至醫院自費採檢，於今日確診。案920為美國籍60多歲女性，個案居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在臺洽公，因預計2月6日返回美國，2月3日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者11人，已列居家隔離。

指揮中心指出，新增之死亡個案(案799，英國籍70多歲男性)本身患有心血管疾病史，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於3日病逝。

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