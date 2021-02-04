快訊

國三南下南港交流道 大貨車失控側翻造成大塞車

25元買飲料中千萬！11、12月期統一發票中獎名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

病毒頻變種恐減疫苗效果 指揮中心：值得觀察

中央社 / 台北4日電
張上淳表示，此案為高齡患者且有心血管疾病病史，都是容易重症因子，研判非因變種珠導致重症、死亡率較高。圖／指揮中心提供
張上淳表示，此案為高齡患者且有心血管疾病病史，都是容易重症因子，研判非因變種珠導致重症、死亡率較高。圖／指揮中心提供

英國變種病毒再變異，甚至可能影響疫苗保護力。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，新的變異株和南非變異株有點類似，是否影響疫苗效果值得密切觀察。

根據外電報導，英國變種病毒再傳變種，巴西變種病毒也加速突變，有部分實驗室研究發現，變種病毒恐削弱疫苗效果。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，這隻病毒持續在變異當中，昨天也看到最新報導指出，英國的變異株出現進一步的變異E484K。

張上淳說，英國新變種病毒株和南非突變株類似，都有E484K，有些研究分析發現，某些廠牌疫苗的保護力受到影響，目前英國新出現的突變點被稱為「肯特」，值得未來密切觀察。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳

延伸閱讀

桃園醫院清零計畫 將全院篩檢驗抗體確保無潛伏

各大醫院決定和部立桃醫「一起撐下去」 施景中曝重災區憔悴照

回首SARS／如果早一點處理和平醫院 張上淳：當年或許能避免院內感染

我首例新冠醫師幫確診者插管不慎感染 張上淳：不見得

相關新聞

影／找醫師男友陪睡2晚惹議！台中居檢女與男醫下場曝光

台中昨天驚爆某醫療機構男醫師連2天陪睡居家檢疫女友，明顯違反防疫規定，連台中市長盧秀燕怒斥「連二周都忍不住」、「可惡至極...

關鍵日部桃零確診 陳時中：仍不能鬆懈

指揮中心宣布，今日新增2起境外移入，無新增本土案例，但新增1例確診死亡。針對先前曾表示4日為部桃關鍵期，指揮官陳時中表示，目前看來疫情都在掌握之中，但仍不能鬆懈。對於曾在專訪中透露，有機會鬆綁國界的話

疫苗覆蓋率6成安全嗎？專家：還要看買到哪些疫苗

國際秋冬疫情嚴峻，我國進口國際疫苗進度卡關，指揮中心指揮官陳時中昨日坦言，疫苗採購確實遇到困難，但國人今年6月渴望能打到...

病毒頻變種恐減疫苗效果 指揮中心：值得觀察

英國變種病毒再變異，甚至可能影響疫苗保護力。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，新的變異株和南非變異株有點類似...

【重磅快評】台灣疫苗搶輸50幾國？結果震驚但不意外

台灣新冠疫苗搶輸世界50幾個國家，但這恐怕還不是最糟的情況。如果全世界3/4國家都開始施打疫苗，而台灣採購的疫苗仍然「下...

外媒點名台灣拒用敵國疫苗 陳時中：內容實在

華盛頓郵報報導點名烏克蘭、伊朗、台灣拒用敵國產的疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，此報導有些形容詞可討論，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。