病毒頻變種恐減疫苗效果 指揮中心：值得觀察

英國變種病毒再變異，甚至可能影響疫苗保護力。疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，新的變異株和南非變異株有點類似，是否影響疫苗效果值得密切觀察。

根據外電報導，英國變種病毒再傳變種，巴西變種病毒也加速突變，有部分實驗室研究發現，變種病毒恐削弱疫苗效果。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，這隻病毒持續在變異當中，昨天也看到最新報導指出，英國的變異株出現進一步的變異E484K。

張上淳說，英國新變種病毒株和南非突變株類似，都有E484K，有些研究分析發現，某些廠牌疫苗的保護力受到影響，目前英國新出現的突變點被稱為「肯特」，值得未來密切觀察。