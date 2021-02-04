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外媒點名台灣拒用敵國疫苗 陳時中：內容實在
華盛頓郵報報導點名烏克蘭、伊朗、台灣拒用敵國產的疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，此報導有些形容詞可討論，但整體內容是實在的。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，疫苗是全球恢復正常生活的希望。
不過，根據華盛頓郵報報導，部分國家不僅拒絕使用對手生產的疫苗，甚至全面禁用，其中就點名烏克蘭、伊朗及台灣。
陳時中表示，此報導有些形容詞可討論，但整體內容是實在的。
此外，外傳新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）已陸續釋放第一季疫苗，台灣購買的疫苗究竟何時到貨，陳時中表示，確定會向大家報告，目前確定COVAX已開始行動。
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