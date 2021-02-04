6月進疫苗？柯文哲：美國打完就輪到我們了

台北市長柯文哲前天錄製春節節目時自爆，指國際上有人向他兜售新冠肺炎疫苗，柯文哲還說，台灣2300萬人，給他10萬劑，只是製造他麻煩，乾脆統一交給中央處理，卻遭指故弄玄虛、黑市、蹭聲量。對此，柯文哲下午參加「台北犇紅包、好神悠遊付」活動受訪指出，台灣在國際上還算是孤兒，對於call-in節目的批評，柯說，不需要去抹黑別人來轉移話題，這沒有必要。

對於給他10萬劑疫苗的來源，柯文哲解釋，作為醫生、又是地方首長，每天都會遇到這種相關的訊息，但這很清楚，「我有跟他們講，這種事情都是由中央統一處理，有來問我，我都說去找中央處理」，這樣就好了，所以何必去關心那個？

至於被批炒聲量？遇到「金光黨」？柯說，他還需要炒什麼聲量？不用啦。他覺得晚上那種call-in節目，也不需要轉移什麼，台灣目前沒有疫苗，都知道困難所在，國際上還算是孤兒，這他們也都知道，也沒有去講什麼，所以也不需要去抹黑別人來轉移話題，這沒有必要。

至於陳時中說6月進疫苗？柯文哲說，也有可能吧，反正美國打完了，疫苗還是會到台灣來，所以大概時間，他看差不多那個前後。

柯文哲說，中央若有計畫要打多少，北市都會開始準備，所以早點跟北市講，也比較好準備，因為到時候打疫苗還是要地方政府處理，不可能中央下來打疫苗。

媒體問柯，中國疫苗是不是唯一解方？柯文哲說，中國也是自己人先打，中國人口更多，14億，他看差不多，「反正美國打完了就輪到我們了」