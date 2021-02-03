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女子檢疫留男友過夜2天 傳男友是醫師！盧秀燕斥可惡
台中市南屯區一名女子上月底從中國大陸回台，居家檢疫期間竟連續2天讓男友到她家陪睡，已嚴重違反防疫規定，市府發現女子的男友是醫師，讓台中市長盧秀燕怒斥「可惡至極！」不過市政府方面不願證實男子的身分。
市府對這名女子開罰20萬，也要求男子暫停上班丶自主健康管理，目前一採陰性，如二採陰才可恢復上班。
據了解，這名男友職業竟然是醫師，所屬醫療單位主管不敢置信，醫院全面消毒，也將重罰醫師 。不過衛生局不願置評。
台中市政府今召開內部防疫會議，衛生局指出，一名住南屯區的女子，從中國返台，居家檢疫期間被發現，讓男友到她住處陪住2夜，嚴重違反防疫規定。
盧秀燕在會中以「可惡至極」嚴厲斥責這名女子及醫師男友，除開罰20萬，也要求男子暫時不得上班並自主健康管理7天，同時通知服務單位加強消毒。
自1月15日起居家檢疫者都必須要「一人一戶」，違者可依特別條例處10萬元至100萬元罰緩，根據區公所現場訪查並調閱社區監視器發現，這名女子入境後連續2天讓男友進入住所陪住，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，衛生局依特別條例加重處以20萬元罰鍰。
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