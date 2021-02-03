台灣有新冠肺炎死者遭漏列？陳時中：錯誤訊息

有媒體報導，台灣去年肺炎、流感死亡人數大增6000人，恐有新冠肺炎死者遭漏列。指揮中心指揮官陳時中今天強調，該報導使用不同資料庫，強調流感、肺炎死亡人數都不增反降。

媒體報導指出，台灣2020年的肺炎、流感死亡人數比2019年大增近6000人，增加幅度異常，質疑背後原因正是因為國內沒有普篩，導致許多死於新冠肺炎的患者被誤列為死於一般肺炎或流感。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中澄清此事，他表示，該報導引用2019年衛福部統計處的起始肺炎及流感死亡人數，和2020年疾管署監測的肺炎及流感死亡人數進行比較，根本是兩個不同的資料庫。

陳時中說，根據統計處的資料，去年全台肺炎死亡人數不增反降，但疾管署為了監控疫情，無論肺炎、流感是不是最初的罹病原因，將死因中所有因肺炎或流感死亡的人數放在同一個統計檔案裡，導致匡列的範圍比統計處來得多，因此去年死於肺炎的人絕對沒有比較多，也不用擔心裡面有隱藏的確診病例。

陳時中強調，一名學者近期曾做過資料統整分析指出，2020年台灣無論在流感、肺炎死亡率都比2019年還要低，每10萬人肺炎和流感死亡率從56.8降到48.7人，相關數據也即將被登載在內科有名的雜誌。

陳時中呼籲，相關媒體引用數據時，務必注意資料來源等，不能將計算方式、基礎不同的檔案拿來比較。