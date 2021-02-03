疫苗採購另闢蹊徑？二期試驗結果不錯都會洽談

我國新冠疫苗採購進度不明，究竟何時能供貨外界霧裡看花，有專家指出，雖仍希望我國能搶到歐美藥廠生產的疫苗，但以現在情形來看，或許要退一步購買保護力較差的疫苗保身。針對有無考慮購買其他疫苗廠的疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，進入二期臨床試驗後，不論投資性採購或是預先採購，成效不錯廠商的都會陸續接洽。

台大兒童醫院院長黃立民昨日表示，國際疫苗採購仍不能放，中央也許要開始思考，購買保護力相對差的疫苗，以確保國人有對抗新冠病毒的抗體，但他仍期望我國能搶到歐美藥廠生產的疫苗。

針對美國諾瓦瓦克斯（Novavax）等其他疫苗接洽狀況？陳時中表示，每家廠商開始進入二期臨床試驗後，數字不錯的都會陸續接洽，他強調，不論投資性採購或是預先採購，或是研究的合作，都會多方面接洽。

至於疫苗是否談好，只欠冷鏈相關配套措施待跟進？陳時中表示，冷鏈都準備好了，冷運冷藏都能因應各類疫苗的運送。