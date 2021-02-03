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無本土！新增2例境外 皆為無症狀印尼籍漁工

直播／防疫加嚴 高中以下延到2/22開學

無本土！新增2例境外 皆為無症狀印尼籍漁工

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君黃惠群／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案917、918)，自印尼入境，皆為無症狀印尼籍漁工。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案917、918)，自印尼入境，皆為無症狀印尼籍漁工。記者黃惠群／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案917、918)，自印尼入境，皆為無症狀印尼籍漁工。

陳時中表示，案917及918均為印尼籍20多歲男性漁工，今(2021)年1月16日搭乘同班機來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。

2人2月1日檢疫期滿後，由仲介公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握2名個案之同車接觸者共16人，因有適當防護，列自主健康管理。

美洲、歐洲為目前疫情流行中心；另越南近期爆發感染源不明的大規模群聚，迄今累計271例本土感染者，疫情熱點集中在北部海陽省，但相關病例分布已擴及10個省市，當局研判具爆發次波疫情風險，故即日起將該國自低風險國家調整至中低風險國家。

各國感染風險級別最新名單如下：低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、柬埔寨。中低感染風險國家/地區：澳洲、新加坡、越南。

新冠肺炎 COVID-19

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