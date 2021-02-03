憂「疫苗之亂」 民眾黨呼籲：政府公開透明疫苗進度

新冠肺炎疫情升溫，我國能否拿到疫苗受到關注，民眾黨立院黨團呼籲政府應公開透明地說明疫苗進度的相關資訊，並研擬相關配套措施，讓國人能夠安心。

民眾黨團總召邱臣遠、副總召高虹安以及幹事長蔡壁如今舉行記者會，據去年12月美國彭博社（Bloomberg）更新的「全球抗疫韌性排名」中，台灣從第3名進步到第2名，僅次於紐西蘭，但是在同一評比中，台灣在「疫苗獲取率」中僅有26.2%，意即目前張羅到的疫苗只能覆蓋26.2%的人口，跟衛福部長陳時中說要達到群體免疫力的65%覆蓋率落差不小。

高虹安表示，從台灣東洋代理破局、港商雅各臣疑似找立委介入、政府信誓旦旦表示已預計取得數百萬份疫苗，到近日牛津（AZ）疫苗廠商通知因為歐盟禁令無法提供台灣疫苗，以及陳時中改口表示「有實際的力量施壓」以及「大國超買」造成台灣恐將延後取得疫苗，甚至批評世界衛生組織（WHO）「不夠力」，都讓人感到有些許「甩鍋」的意味。而疫苗進度的資訊不透明讓國人產生諸多疑慮，也希望政府能清楚坦率說清楚，取得疫苗的困難何在，若疫苗來不及在時程內進口，我國的防疫政策又該如何調整。

邱臣遠則指出，疫苗採購預算超過百億，但相較於鄰近國家如日本、韓國會陸續公布採購疫苗進度，台灣的疫苗交易過程卻好像蒙了一層布，「太早曝光，會影響談判」似乎成了迴避立法院監督的免死金牌，且疫苗採購過程缺乏公開透明不僅引來外界疑慮，也對疫苗的公信力產生傷害。此外，疫苗開打時程不斷延後，在國外疫苗還沒到位、國產疫苗又沒有突破性進展的情況下，衛福部有什麼配套措施？是否也該超前部署，研訂國內接種實務作業的相關辦法，讓疫苗施打能一步到位，避免又出現「疫苗之亂」？

針對目前國內疫苗開發遇到瓶頸，蔡壁如認為有兩原因，一是資金投入不足，目前國內政府單位補助疫苗藥廠與他國研發疫苗的投入金額差距甚大；再者則是臨床病例數不足，雖然國內疫苗已進入第二階段試驗，但第三階段需要足夠的病例數，才能使疫苗抗體效用穩定，然而目前國內臨床病例數量不足，缺乏對照組進行臨床試驗，導致國產疫苗在第二期試驗受阻。對此，蔡壁如建議，行政院應加速進行跨部會的溝通協調，提升疫苗研發投資與行政效率，突破目前研發瓶頸，爭取加速進入第三期階段。