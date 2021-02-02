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新冠疫苗採購解方 專家：可開始考慮採購保護力弱疫苗

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
台大兒童醫院院長黃立民。本報資料照片
台大兒童醫院院長黃立民。本報資料照片

礙於疫苗相關保密協定，指揮中心甚少對外透露採購細節，但秋冬疫情嚴峻，國際疫苗產量供需數量相差甚大，全民關注究竟我國何時能拿到疫苗？台大兒童醫院院長黃立民認為，買不到疫苗通常是因為「太晚買」或「價錢太低」，現在出好的價錢，最快也要年底才能拿到；若指揮中心評估可行，或許可以採購疫苗保護力弱一些的疫苗。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，疫苗採購是一種商業行為，當國外廠商限制疫苗供應、分配，我方也沒辦法做什麼。國內若能自己供應，就不用向國際購買，我國應記取教訓，平時就應扶植台灣疫苗產業。他說，政府之前「心是夠的，但力不夠」，日前政府也已提出要培植國內疫苗發展，未來可以觀察。

黃立民表示，疫苗談判重點就是「交貨時間」、「劑量」及「價錢」，何時下訂單會影響採購的價格與供貨次序，若在外國做臨床試驗時購買會最便宜，再來第二期試驗成效不錯也可下訂，當看到第三期試驗結果良好時再下訂，各國都已經開始搶貨，除了會很難買到，價錢也不會便宜。新加坡疫苗已經開打完第一波了，推估應該是跟歐美等國差不多時間下訂。

就平常採購疫苗的原則來看，黃立民表示，買不到疫苗通常是因為「太晚買」、或是「價錢太低」，晚下訂單就會比較吃虧，廠商產能有限，「他（廠商）也不是不賣，只是賣完了」。

針對現在如何調整疫苗採購方法，黃立民表示，現在出好的價錢，最快也要年底才能拿到，說不定開出五倍的價錢可以買到。此外，若指揮中心評估可行，或許可以購買效果弱一些的疫苗，但建議還是購買歐美廠商生產的較妥當。

新冠疫苗

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