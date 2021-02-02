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台灣還在做「古典刻花疫調」 ？前台大醫感嘆：真是平行世界

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心講求務實做疫調，曾被前疾管局副局長施文儀批評是在「刻花」。圖為旅客在桃園機場準備出境。記者鄭超文／攝影
指揮中心講求務實做疫調，曾被前疾管局副局長施文儀批評是在「刻花」。圖為旅客在桃園機場準備出境。記者鄭超文／攝影

指揮中心近日公布一起日本境外移入個案，在日本、台灣累計採檢數達10次才確診，但發言人莊人祥表示，該名個案其實沒有症狀，疑似是為了採檢，才謊稱自己有症狀，消息一出引發外界譁然。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧發文表示，指揮中心還在執著於「古典刻花疫調」，斤斤計較每個病例的疫調，和國外嚴峻疫情相比，簡直活在平行世界。

指揮中心表示，案913為我國一名30多歲男性，在日本確診，共採檢7次，第1次陽性、其餘6次陰性，康復後回台後又採檢3次，第1、2次陰性、第3次才陽性。有專家甚至懷疑，案913在日本康復回台，又再度出現症狀，可能是在台灣二度感染。但指揮中心表示，經過疫調發現，個案在自主管理期間沒症狀，可能是為了檢驗，才說有症狀，已經請地方衛生局調查，將依法處理。

指揮中心公布的案913為本國籍30多歲男性，發言人莊人祥證實，該男假裝有症狀採檢，結果驗出陽性。圖／指揮中心提供
指揮中心公布的案913為本國籍30多歲男性，發言人莊人祥證實，該男假裝有症狀採檢，結果驗出陽性。圖／指揮中心提供

前台大醫院感染科醫師、現為知名旅遊部落客林氏璧也發文表示，案913應該是疾病後期陰陰陽陽狀態的人，和俄羅斯芭蕾舞團、印尼移工，以及案915的狀況類似。

另外，桃園醫院群聚事件的案908，為案889在別家醫院就診時的接觸者，指揮中心透露，當時2人就坐在同診間前後排的位置，對此，林氏璧感嘆說道，指揮中心仍執著於一例一例的「古典刻花疫調」，斤斤計較2人座位的位置，相比國外疫情，台灣好像活在「平行世界」。

林氏璧也解釋為何有「古典刻花疫調」說法，原來是前疾管局副局長施文儀曾呼籲指揮中心，別強行「刻花」，一定要做學術等級的精緻疫調，這些都只是為總統和台灣爭面子，而放著大局不做，指揮官陳時中也被這些零碎的疫調細節「綁架」，無法思考未來防疫方向。

但林氏璧話鋒一轉，表示「我們刻花刻了一整年....必須說這古典精緻疫調還真有用呀」，言語之間肯定指揮中心的作法，踏踏實實做疫調才能讓病毒沒縫隙。

衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚延燒，另一家醫院也出現院內感染，引發外界擔憂。記者余承翰／攝影
衛福部桃園醫院新冠肺炎群聚延燒，另一家醫院也出現院內感染，引發外界擔憂。記者余承翰／攝影

新冠肺炎 COVID-19 台大醫院 醫師 陳時中

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