指揮中心證實：案913日返台男裝病騙採檢 將依法處理

指揮中心昨公布的案913為本國籍30多歲男性，在日本確診，在日本共採檢7次，第1次陽性，其餘6次陰性，在台灣又採檢3次，第1、2次陰性，第3次才陽性，發言人莊人祥今證實，該男假裝有症狀採檢，結果驗出陽性，為篩檢裝病，目前地方衛生局正在調查，依法處理。

案913去年1月至日本工作，因工作地有新冠肺炎確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今(2021)年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

個案於1月9日返台，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理。

卻傳1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。莊人祥表示，昨天進一步了解疫調，自主健康管理期其實沒有症狀，可能是為了檢驗，所以說有症狀。

莊人祥表說明，案913是否為確診者，是以檢驗結果為主，所以其毫無疑問仍然是確定病例，第一次檢驗的Ct值為36.5，目前沒有症狀，研判為時陰時陽階段，病毒核酸檢驗和血清抗體檢驗今傍晚結果出爐，明天再公布。