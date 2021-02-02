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境外移入疑在台染疫 指揮中心曝為採檢謊報症狀
一名從日本入境民眾，採檢多次陰性後又出現症狀且確診，遭疑在台灣感染。指揮中心今天說，此個案為採檢謊報症狀，研判個案應早在境外染疫，處在陰陰陽陽狀態。
中央流行疫情指揮中心1日公布一例從日本境外移入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，個案曾在日本確診，解隔離出院後，多次採檢陰性，回台也曾在機場和集中檢疫所採檢，也都是陰性。但後來自訴出現咳嗽、流鼻水、腹瀉等症狀，採檢又確診。
外界質疑，上述個案因再度出現症狀，未必是境外移入，可能是在台灣二度染疫。
疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，原本狀況是個案在自主健康管理期間出現症狀而採檢；但最新疫調發現，其實個案後來沒有出現症狀，而是為了採檢才自稱有症狀，這部分已經請衛生局處理。研判他驗出陽性應是感染末期，處在陰陰陽陽狀況。
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