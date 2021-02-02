部桃群聚今無新確診 逾2000名高風險期部桃出院者陰性

中央流行疫情指揮中心今公布，部立桃園醫院新冠群聚事件再傳好消息，無新確診個案，其中，部桃12樓住院患者案889出院至「平鎮某醫院」就醫，同診間病患陪病者確診，演變兩家醫院院內感染，3378名出院患者、陪病家屬回溯採檢中已有2000多人確定為陰性。

指揮中心指揮官陳時中說，部桃群聚事件本案隔離14天，總計4325人，其中醫院接觸者102人（已解隔離440人），集中檢疫41人、居家隔離61人、社區接觸者845人、回溯1月6日至19日高風險期間自部桃出院的病患及陪病家屬3378人。

外界擔心會發病後曾赴「平鎮某醫院」的案889，1月18日至1月23日候診區匡列人數第一階段為276人，其中275人陰性，陽性個案為案908，因應案908的出現，擴大居家隔離人數，除昨天已匡列的158人，今天多匡列8人，總共166人，151人為陰性，9人待採檢。

陳時中表示，目前部桃員工共2663人，包括2310名醫院員工及353名清潔工、保全等外包人員，扣除575人研判無須採檢者，目前2088人需要進行核酸採檢。

其中575人不需要採檢者，陳時中解釋，這些人主要包括綜合大樓剛採過321人，還有201人2月1日以後才解隔離者，決定統一在解隔後採檢，另外照護移工33人中，20人是在1月20日以後就沒有至部桃上班，也無須採檢。