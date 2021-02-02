快訊

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部桃群聚今無新確診 逾2000名高風險期部桃出院者陰性

聯合報 / 記者陳婕翎邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心2月2日14:00記者會出席名單，由左到右，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影
中央流行疫情指揮中心2月2日14:00記者會出席名單，由左到右，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥 、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者黃惠群／攝影

中央流行疫情指揮中心今公布，部立桃園醫院新冠群聚事件再傳好消息，無新確診個案，其中，部桃12樓住院患者案889出院至「平鎮某醫院」就醫，同診間病患陪病者確診，演變兩家醫院院內感染，3378名出院患者、陪病家屬回溯採檢中已有2000多人確定為陰性。

指揮中心指揮官陳時中說，部桃群聚事件本案隔離14天，總計4325人，其中醫院接觸者102人（已解隔離440人），集中檢疫41人、居家隔離61人、社區接觸者845人、回溯1月6日至19日高風險期間自部桃出院的病患及陪病家屬3378人。

外界擔心會發病後曾赴「平鎮某醫院」的案889，1月18日至1月23日候診區匡列人數第一階段為276人，其中275人陰性，陽性個案為案908，因應案908的出現，擴大居家隔離人數，除昨天已匡列的158人，今天多匡列8人，總共166人，151人為陰性，9人待採檢。

陳時中表示，目前部桃員工共2663人，包括2310名醫院員工及353名清潔工、保全等外包人員，扣除575人研判無須採檢者，目前2088人需要進行核酸採檢。

其中575人不需要採檢者，陳時中解釋，這些人主要包括綜合大樓剛採過321人，還有201人2月1日以後才解隔離者，決定統一在解隔後採檢，另外照護移工33人中，20人是在1月20日以後就沒有至部桃上班，也無須採檢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新冠肺炎境外移入＋3 自美國、日本及菲律賓入境

等無疫苗 孫大千：民進黨大內宣換熱臉貼冷屁股

否認10萬劑輝瑞將到台 陳時中：買疫苗 多方洽談中

都是1月31日 去年鑽石公主號衝擊 今年公布足跡到九份

相關新聞

新冠肺炎境外移入＋3 自美國、日本及菲律賓入境

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增3例境外移入新冠肺炎確定病例(案914至916)，分別自美國、日本及菲...

部桃群聚今無新確診 逾2000名高風險期部桃出院者陰性

中央流行疫情指揮中心今公布，部立桃園醫院新冠群聚事件再傳好消息，無新確診個案，其中，部桃12樓住院患者案889出院至「平...

部桃院內感染確診者 2人為重症患者加護病房使用呼吸器

部桃新冠肺炎院內感染群聚已發生近三周，截至目前共19人確診。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前2人為...

部桃重啟運作標準 陳時中：「清零計畫」無異狀就恢復

部立桃園醫院新冠群聚事件再傳好消息，無新確診個案，預計2月3日啟動「清零計畫」，全院含外包人員都會進行核酸檢測和抗體檢驗...

春節人流管制策略升級？陳時中：今下午討論、明天宣布

國內新冠肺炎疫情升溫，面對即將到來的春節旅遊人潮，中央疫情指揮中心將於今日記者會後，與交通部討論是否啟動各大風景區，或主...

免驚！進口冷凍食品外包裝驗無新冠病毒

中國大陸之前發生多起冷凍食品包裝檢出新冠病毒的事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今於記者會表示，衛福部食藥署從去年1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。