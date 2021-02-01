加強防疫 高市12家指定隔離醫院病房暫停探病

因應新增本土病例及農曆春節南來北往頻繁，高雄市衛生局今天宣布，自明天起，高雄市12家指定隔離醫院病房區加強管制，禁止探病；而高市各醫院非病房區全面要求落實管制工作。

疫情指揮中心1月30日公布國內新增4例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，均為衛福部桃園醫院感染事件確診個案相關接觸者，其中案908在桃園某醫院門診區和案889短暫接觸就被傳染，讓高雄市衛生局加強醫療院所防疫措施。

衛生局表示，高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、市立民生醫院、國軍高雄總醫院、阮綜合醫院、健仁醫院、市立小港醫院、市立聯合醫院、國軍高雄總醫院左營分院、義大醫院、部立旗山醫院等12家指定隔離醫院病房區將加強管制，禁止探病。

另外，衛生局表示，全面要求高雄市各醫院非病房區，落實以下感染管制工作：

1.各大醫院聯外排班計程車、公車、接駁車亦應符合酒精噴消、行駛中開窗等防疫措施。

2.門診、檢查診預約時間精確掌握，避免候診暴露時間過長。

3.門診、檢查診區域範圍應頻繁清消（專人負責每30分鐘至少ㄧ次，清消範圍桌、椅平面、門把等）。

4.落實醫療院所等候區全程戴口罩、勿飲食。

5.禁止設置公用文具或飲水機，若有需要，由醫療機構工作人員協助。

6.等候區（如：批價、掛號、領藥、住出院等）應比照門診、檢查區域清消管制。

7.空調系統對外循環頻率應再提升，儘可能開窗對外通風。

8.等候區應廣設消毒乾洗手，方便落實手部清消。

衛生局長黃志中呼籲，請民眾避免除主治醫師特許外非必要探視，建議以視訊或電話方式替代實地探視。