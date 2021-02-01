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居家隔離增多 黃珊珊：考慮強制離家避免感染

中央社 / 台北1日電

衛福部桃園醫院爆發院內群聚感染。近來居家隔離人數增多，台北市副市長黃珊珊今天表示，已和市長柯文哲討論調整北市檢疫所功能的備案，並考慮未來居家隔離是否強制民眾離家。

黃珊珊上午出席台北市警察局「卸新任分局長、大隊長聯合佈達交接典禮」，媒體會後聯訪詢問北市近來防疫措施是否有進一步加強，以及居家隔離房數是否提升。

她表示，上午已和柯文哲討論到近來居家隔離突然增量的問題，且研擬相關因應之道，若真發生爆量情形，會將北市檢疫所進行功能調整；另外，確診者足跡部分，自去年起迄今都有對外公布，民眾出門只要做好相關防護和自我健康管理，便無需如此緊張。

談到是否增加居家隔離房數，黃珊珊說，會考慮以後居家隔離是否要強制大家離開家裡，以免發生一家人都感染的問題，目前仍在思考。

媒體追問中央仍未公布第2起院內感染地點，仍以「平鎮某醫院」為代名詞，引發民眾憂心。黃珊珊說，並不清楚中央的公布原則為何，或許是擔心引發恐慌，但對曾去過醫院者都會擔心，認為有些資訊公開可讓大家不需猜疑，反而對當事人較好。

至於2021台北國際動漫節將登場，估有6000人群聚。黃珊珊認為，北市相關展覽都有採實名制、人流管制和總量管制方式，自己先前也去過南港展覽館確認活動動線，且中央迄今並未要求大型活動需停止辦理，北市還是很安全，不須特別慌亂，並不忘呼籲民眾要做好自我防護措施。

她提到，關於年貨大街防疫問題，中央秋冬專案要求進出八大類場所需強制戴口罩，北市相關場所均符合規範，若屢勸不聽者即開罰，室外則為空曠處並未強制規定。目前政府也未舉辦年貨大街，但當地店家本就是銷售貨品的零售場所，且中央並未提升防疫標準，目前做好實名制和相關防護措施即可，若立委有意見可詢問中央為何不提升標準。

衛生福利部桃園醫院1月12日爆發武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚案，中央流行疫情指揮中心1月30日公布，桃園醫院群聚案新增4名感染者，截至昨天累計個案達19例，其中1人死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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