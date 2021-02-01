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總統、行政院長都來桃園挺醫護 蘇貞昌：國人一起努力

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
行政院長蘇貞昌到桃園往事自來水工程不忘挺醫護。記者鄭國樑／攝影
行政院長蘇貞昌到桃園往事自來水工程不忘挺醫護。記者鄭國樑／攝影

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌今天到桃園訪視自來水工程、防疫等工作，媒體今天上午問蘇貞昌，是不是因為桃園爆發第二波醫院感染，跟總統合體挺醫護、挺桃園。

蘇貞昌強調，台灣能夠對防疫做出最好的成績，就是因為國人同胞一起努力，地方政府跟中央一起配合，尤其在第一線的醫護人員非常的不容易，他們不以自身的安危為重，卻能來照顧陌生人。

蘇貞昌說，政府法律明訂防疫人員如果因工作染疫，政府最高給予35萬元的補償，如果因此成殘或致死，最高會給1000萬元的補償，我們不只是金錢的照顧，最最重要希望國人同胞能夠給第一線的醫護人員最大的溫暖、支持，同時也拜託國人同胞一定不能鬆懈，這一年多來防疫能做到第一，是大家一起努力，不要因此大意，不要有任何鬆懈。

蘇貞昌也非常感謝桃園市長鄭文燦發揮最大的能量，不僅市政府整個局處動起來，他並且也鼓勵所有的國人同胞大家都能夠像鄭文燦市長這樣，積極的、主動的並全面的做好防疫。蘇貞昌呼籲國人同胞過年就要到了，千萬不要鬆懈，一定要做好防疫的措施，我們才能安全。

新冠肺炎 COVID-19 蘇貞昌 醫護人員

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