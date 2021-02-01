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蔡英文看南門市場消毒 鄭文燦：謝謝團隊國軍防疫辛苦
部桃群聚感染擴散社區，針對全市消毒防疫，總統蔡英文今天上午將到桃園市南門市場視察消毒防疫，桃園市長鄭文燦今天上午表示，第一輪全市社區足跡較多的大範圍社區消毒，市府第一時間協調軍方33化兵群支援，與環保局防疫消毒大隊聯合作業完成，桃園早在2016年H1N1禽流感事件發生，大園一心養鵝場鵝隻撲殺、後送也是請33化兵群大範圍社區消毒，過去已有很好互動，這次蔡總統來，一方面謝謝防疫團隊，二方面要謝謝國軍弟兄辛苦。
鄭文燦表示，全市第一輪針對社區足跡較多的地方，進行大範圍社區消毒，請六軍團33化兵群支援，與環保局防疫消毒大隊聯合作業完成，今天上午進行桃園生活圈、下午大溪老街7個里消毒，接著針對全市各區進行二輪區里、巷弄消毒，務必使社區能夠安全，疫情風險下降。
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