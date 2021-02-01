疫苗與美洽談中？優先施打桃園醫護？ 陳時中回應了
有關是否會有10多萬輝瑞疫苗將於2月4日到台？是否有與美方積極洽談？疫苗是否有機會在3月底前到貨？到貨會優先給桃園醫護施打？指揮中心指揮官陳時中表示，「各方都有在洽談中」，相關時程確定的會大家報告，優先族群沒有變，還是醫護。
針對未來疫苗來台，部立桃園醫院群聚事件延燒，桃園醫護站在疫情第一線，是否會讓該區醫護優先施打疫苗？陳時中表示，各種方案持續修訂滾動，要看風險區域如何，如果是區域的風險或整體的風險，以照顧病人者優先，或是國門把守照顧集中檢疫的，還有運送的警消，這些能守起來處理防疫會比較順暢；「當然也會考慮區域性」，以桃園市目前的情況作為考慮因素。
針對疫苗採購及後續優先接種狀況，陳時中表示，第一線防疫人員也是我們非常關心的，會是疫情需要提供給最需要的，時序上還是以最高風險照顧疫情的人為最優先。桃園情況也會被考慮。
陳時中表示，並無接獲「2月4日將有輝瑞疫苗送來台」的消息。有關某報記者昨晚來電詢問，指揮中心回應清楚，「如果有就來」、「真的有的話，會盡快對外公布」。
陳時中表示，今天下午交通部也是沒有要開會因應這件事情。有關整體這次疫苗輸送施打，需要不同冷鏈，指揮中心去年12月已經啟動新冠冷藏設備和輸送管道、進口空運等等冷鏈相關需要各單位配合事項都已經展開作業。
陳時中表示，交通部開會也是分工合作中所召開的會議，大家不要把這兩件事情連在一起。
陳時中強調，截至目前，指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵臺資訊，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依據傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。
指揮中心表示，另為因應不同冷鏈物流需求之新冠疫苗進口作業，該中心即於去年12月下旬積極規劃部署疫苗相關措施，交通部民航局亦邀集跨部會、航空站及航空公司等單位，共同協商部署，盼經由各單位的協力，屆時能讓抵臺的疫苗能以最有效迅速的流程，安全冷運至國內冷儲物流中心。
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