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台灣獲輝瑞疫苗10萬劑？蘇貞昌：以防疫中心消息為準

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
行政院長蘇貞昌上午對台灣已經獲得10萬劑疫苗一事，強調以指揮中心消息為準。記者鄭國樑／攝影
行政院長蘇貞昌上午對台灣已經獲得10萬劑疫苗一事，強調以指揮中心消息為準。記者鄭國樑／攝影

聯合報獨家消息，中央流行防疫指揮中心已透過外交途徑，取得10多萬劑輝瑞疫苗，預計2月4日抵台。行政院長蘇貞昌今天上午接受媒體訪問的時候，針對疫苗各種傳言，所有的訊息無論是疫苗的採購或者研發，都應該以防疫中心發布的消息為準。

媒體也問蘇貞昌，對連勝文說疫苗陷入意識型態的看法，蘇貞昌指出，今天台灣防疫能被世界稱讚，成為亂世中的福地，就是因為國人上下同心、一起合作，才能夠有這麼好的成績，不要陷入任何謠言、假訊息或者意識型態的操作，希望國人知道，撐這一年多來非常不容易，請大家能夠以防疫中心所有的宣布為準，並且請大家齊心合力守住這一塊亂世中的福地，我們才能過平安幸福的好日子。

針對台灣取得輝瑞疫苗一事，防疫指揮中心發言人莊人祥回應聯合報說，「如果有就來」、「真的有的話，會盡快對外公布」，莊人祥指出，今天下午民航局確實針對冷鏈設備等議題，邀請專家舉辦內部會議，但這是早就排定好的議程。

新冠肺炎 COVID-19 輝瑞 疫苗

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