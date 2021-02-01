不公布平鎮那間醫院 醫生：恐會誤判

針對案908於「平鎮某醫院」染疫，指揮官陳時中再次決定不公布醫院名稱，台大醫生呂俊毅31日受訪表示，指揮中心或許認為個案的傳染途徑明確，因此不公布醫院名稱，但他憂心指揮中心誤判，忽略其他可能的傳染途徑；兒童感染科權威黃立民也坦言，若考量到防疫，公布醫院名稱較好，但也能理解，怕造成民眾恐慌的考慮。

擔憂指揮中心誤判

台大小兒部感染科主治醫生呂俊毅表示，指揮中心或許認為個案的傳染途徑明確，沒有大規模擴散的可能性，因此不公布醫院名稱，他希望指揮中心的判斷是正確的。但最怕的是，指揮中心發生誤判，譬如指揮中心認為是案889到平鎮就診傳染給案908，假設這件事判斷有誤，就會產生風險。

「假設確診者其實在某時某地被其他人傳染，但因一味認定是案889傳染，就可能忽略其他可能的傳染途徑。」呂俊毅表示，但因為他不在指揮中心內，不能因此認定指揮中心的決定有誤，也許他們很清楚掌握染疫者的足跡，基本上他還是信任指揮中心的判斷。

呂俊毅指出，目前指揮中心已將有風險的病人及陪病者匡列，雖然也有匡列不完整的擔憂，但他仍傾向信任指揮中心。他強調，案908依照指揮中心的判斷，與案889在醫院沒有直接接觸，僅因距離接近就被傳染，所以洗手十分 重要，因門把、座椅扶手及電梯按鈕都有可能引起交叉感染。

「指揮中心不公布應該是怕醫院被貼標籤，造成醫院其他病人的恐慌。」台大兒童醫院院長、兒童感染科權威黃立民表示，如果公布醫院名稱，就算感染者只去過某門診，也可能令醫院其他病人感到恐懼，導致急著轉院，指揮中心或許是考量到這一點，而選擇不公布。

黃立民坦言，公布醫院名稱與否各有優缺點，若考量到防疫，當然是公布醫院名稱較好，可以讓先前去過該醫院的民眾儘早自主隔離或健康管理，但若怕造成醫療機構困擾及民眾恐慌，進而影響民眾就醫，指揮中心經衡量後選擇不公布，也是能理解，提醒民眾勤洗手、戴口罩等防疫措施不能少。

【更多精采內容，詳見 】