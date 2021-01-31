廈門通報確診 指揮中心：血清抗體陽性疑入境台灣前已感染

廈門通報一例自台灣出境的新冠肺炎確診個案。指揮中心今天說，個案過去一年在境外時間多，10月28日入境台灣後今年初又出境，且血清抗體陽性，可能10月入境前已感染。

中國福建省廈門30日通報2例新冠肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外輸入確診病例，其中一例為台灣籍，23日搭機抵廈，入境時無症狀，經過3次檢測，才在最後1次驗出陽性反應。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會回應上述議題時表示，目前瞭解上述個案為50餘歲台灣女性，但目前還沒聯繫上個案。目前僅知過去一年，這名個案2020年2月20日就從台灣出境到10月28日再入境，今年1月23日再出境。

莊人祥說，當然有一個可能是，個案在去年10月底入境時就已經被感染。因從新聞上知道，23日在廈門檢查，核酸檢驗有2次陰性，血清抗體陽性，28日才判定核酸檢測陽性。

莊人祥表示，其他細節都還不清楚，通常此類案子需要3、4天，聯絡上還要做後續接觸者的調查才能釐清。