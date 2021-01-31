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各國爭搶疫苗 陳時中：持續努力並量力而言

中央社 / 台北31日電
疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，現在各國爭搶新冠肺炎疫苗嚴重，指揮中心會照既有管道努力，他也會量力而言。圖／指揮中心提供
疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，現在各國爭搶新冠肺炎疫苗嚴重，指揮中心會照既有管道努力，他也會量力而言。圖／指揮中心提供

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，現在各國爭搶新冠肺炎疫苗嚴重，指揮中心會照既有管道努力，他也會量力而言，有確定消息或有合約保護下再跟大家講。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會宣布，國內新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病，新冠肺炎）境外移入個案，均自菲律賓入境。

台灣民眾黨在臉書發文，指揮中心4個月前稱疫苗會購買、也簽約，近期又歸咎大國壟斷，難道是時空背景不同了嗎？呼籲陳時中在疫苗議題上「量力而言」，正確說明疫苗採購期程，才不會讓台灣民眾懷抱希望卻失望而歸。

陳時中表示，關於疫苗議題，情緒性字眼不用太多，之前是根據幾乎確定、已確認、已付訂金的合約跟大家報告；從外電報導可知各國爭搶疫苗嚴重，指揮中心並非要放棄，仍會依既有管道努力，他也會量力而言，這段時間很混亂，很難說百分之百，之後會等有確定消息或有合約保護下再跟大家講。

由於國際疫苗採購遇到困難，媒體詢問是否會考慮放寬國產自製疫苗？陳時中回應，不會對安全或有效做任何放寬，但會在行政上協助，避免浪費時間，另外也正在討論未來在核准情況下，會合理扶植國內自製疫苗。

媒體人陳文茜指稱歐洲生產的疫苗都被限制無法出口，台灣休想拿到疫苗。陳時中指出，他倒沒有獲得明確被限制出口的消息，目前所知是某些藥廠交貨量不足，答應後卻無法交貨，根據契約行為，可能不能再新賣給其他人，大致上是這種情形比較多。

美國傳出有眾議員接種輝瑞疫苗，後續卻被檢驗確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，外電報導該議員20日接種第二劑疫苗，29日驗出陽性，一般打完疫苗要等14至21天才能產生濃度夠高的抗體，一種可能性是暫時還未產生足夠保護力，第二種可能是對疫苗反應較弱，必須後續追蹤才能知道疫苗保護效果如何。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 陳文茜

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