案908可傳染期前足跡看這！ 九份老街、大溪老街均列入

部立桃園醫院累計19人確診，指揮中心今公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍佈九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯。

指揮中心指揮官陳時中表示，個案於本月26日晚上就居家隔離，到29日才驗出來。這3天可傳染期都在居家隔離中，但為了讓大家放心，公布前2天的路徑。