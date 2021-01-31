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案908可傳染期前足跡看這！ 九份老街、大溪老街均列入

聯合報 / 記者黃惠群楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

部立桃園醫院累計19人確診，指揮中心今公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍佈九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯。

指揮中心指揮官陳時中表示，個案於本月26日晚上就居家隔離，到29日才驗出來。這3天可傳染期都在居家隔離中，但為了讓大家放心，公布前2天的路徑。

陳時中表示，1月25日下午曾至九份老街、阿妹茶樓；1月26日中午曾至餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯。他強調，案908可傳染期都在居家隔離中，為了讓大家放心，要強調的是這些足跡都是在可傳染期之前，公布足跡只是讓大家注意。

案908足跡。圖／指揮中心提供
案908足跡。圖／指揮中心提供

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