聽新聞
test
0:00 / 0:00
案908可傳染期前足跡看這！ 九份老街、大溪老街均列入
部立桃園醫院累計19人確診，指揮中心今公布案908足跡，足跡時間從1月25日至26日，遍佈九份老街、阿妹茶樓、餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯。
指揮中心指揮官陳時中表示，個案於本月26日晚上就居家隔離，到29日才驗出來。這3天可傳染期都在居家隔離中，但為了讓大家放心，公布前2天的路徑。
陳時中表示，1月25日下午曾至九份老街、阿妹茶樓；1月26日中午曾至餃子樓中樓、佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯。他強調，案908可傳染期都在居家隔離中，為了讓大家放心，要強調的是這些足跡都是在可傳染期之前，公布足跡只是讓大家注意。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言