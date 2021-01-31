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境外+2無本土！ Ct值高 均自菲律賓入境

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境外+2無本土！ Ct值高 均自菲律賓入境

聯合報 / 記者黃惠群楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例(案911、912)，均自菲律賓入境。

陳時中表示，案911為菲律賓籍20多歲男性，今年1月14日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後自費申請至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案於1月28日檢疫期滿，原定至另一家旅館住宿，因該旅館要求須出示檢驗陰性證明，故個案於集中檢疫所進行自費採檢，並於今日確診。由於個案無症狀，且住院隔離前接觸之相關人員均有適當防護裝備，因此無匡列接觸者。

陳時中表示，案912為菲律賓籍20多歲女性移工，今年1月7日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案於1月20日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性，檢疫期滿後至宿舍自主健康管理，因公司要求，個案於1月29日至醫院自費採檢，並於今日確診。由於個案無症狀，且於一人一室含獨立衛浴之宿舍自主健康管理，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

陳時中表示，個案Ct值分別為，案911是33，案912是36。

陳時中統計，截至目前國內累計155,064例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含151,117例排除)，其中911例確診，分別為797例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、73人住院隔離中。

今天新增兩例境外確診。圖／指揮中心提供
今天新增兩例境外確診。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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