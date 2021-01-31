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部桃群聚延燒至第2家醫院 陳時中下午2時說明
國內昨日新增4名本土案例，部立桃園醫院群聚事件截至昨日已19人確診，且擴及另一醫院，大增社區感染風險，指揮中心宣布，今日下午2時召開記者會，將由指揮官陳時中親自主持，屆時會提供直播。
昨天新增4名本土案例，3名是案863染疫護理師同住家人，其中1例（案907）已死亡，為我國新冠肺炎的第8名確診死亡個案；第4名為案889於「桃園平鎮某醫院」就醫時的接觸者案908。對此，指揮中心發言人莊人祥證實，此為第2起院內感染，已擴大匡列接觸者並採檢醫護人員。
至於社區染疫風險，前疾管局長蘇益仁表示，目前感染源確定，尚在可控範圍，但疫情似乎在擴大，發生社區感染也不會意外。振興醫院感染科主任李明政表示，案863家6人染疫，「發生社區感染前，必定先發生家庭群聚」，他擔心社區防火牆被突破。
有鑑於昨日有新增個案，觀察期是否應從2月4日延長？春節是否還需祭出新措施以防堵疫情？社區增加風險是否還需再擴大防火墻？個案最新足跡與疫調都將會是本日記者會焦點之一。
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