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核酸檢測費7000元高於新北、台南 王鴻薇：北市應調降

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。 報系資料照
台北市議員王鴻薇。 報系資料照

新冠肺炎疫情嚴峻，許多國家要求入境者提出核酸檢測證明，因農曆春節前出現返鄉潮，有返台國人抱怨自費採檢費用太貴。台北市議員王鴻薇表示，目前六都中，台北、桃園與高雄收費上限都是7千元，新北6300元、台中6千，台南5000最低，對於各地民眾出差影響很大，她要求台北市年前就要召集各醫療院所調降，給予民眾合理負擔，也有利掌握疫情。聯醫表示，考量風險控管成本，暫不會調整。

王鴻薇說，國內目前自費篩檢每件約5千至7千元，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都表達關切。盼將篩檢費調降至5千元。我國去年開放特定條件人士，經醫師許可後可自費篩檢新冠肺炎，費用由各地方政府核定，但相較於美國4000元、大陸520元，比其他國家算貴很多，價格如何訂定合理標準，以及方便掌握疫情，應該重新研討，避免採檢都可以產生城鄉差距。

王鴻薇直言，對於價格太高，被說「因為我們比較準」，但這沒辦法解決民眾出差需求，最少應該達到價格統一，以及合理報價，此次醫院爆發院內群聚感染，也讓擴大篩檢必要時有可能發生，而且為了因應未來可能的春節國人歸國，以及開工後的必要出差，價格勢必要再檢討，要求台北市必須年前討論合理辦法調降，避免徒增民眾負擔。

對此，衛生局醫事管理科長何叔安說，醫療收費標準是醫院自訂，提報衛生局審查核定，並非衛生局統一定價，若價格合理，就會核定。

至於7000元是否太貴？何叔安指出，這需要要考量各別醫院的經營管理，做這項檢驗有風險，須計管控成本 ，與一般項目不一樣，執行這些檢驗，從採檢人員檢驗人員，甚至清潔人員等等，要考量進去。至於縣市的費用落差？何叔安仍強調，各醫院有個醫院考量。衛生局也要替醫院考量額外增加的風險管控成本。

北市聯醫表示，自費採檢收費定價考量風險成本的問題，包括實驗室需要重新配置提高感控標準、人員感染的風險、運送的風險，以及突然間病患減少實驗室及儀器閑置等風險，暫不調整。

新冠肺炎 COVID-19

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