歐盟採購疫苗混亂 陳時中坦承AZ主動聯絡交貨卡關

新冠肺炎疫情嚴峻，歐盟各國採購疫苗混亂，AZ疫苗甚至被要求優先提供英國，造成其他國家交貨受到排擠，對此，指揮中心指揮官陳時中說，AZ主動聯絡，原本第一批疫苗很早就要送來，可能會因歐盟而影響，至於會晚多久？他也不知，等釐清後再報告，現在極力在談。

去年12月30日，指揮中心宣布洽購國際新冠疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX約476萬劑、AZ疫苗1000萬劑及另一家洽談中的500萬劑，當時預期可能供貨時程為今年3月，隨著疫苗在各國開打，近期因為新冠疫情嚴峻，各國搶貨情況出現，讓國內接踵疫苗出現變數，陳時中一度呼籲大家應該把疫苗視為防疫物資，不是商品，但AZ甚至在歐盟被要求優先提供。

對此，陳時中說，現在歐盟狀況真的混亂，加上大部分疫苗公司製造、生產地都散布在全球，有些在歐盟生產，也有的在美國的，裝填、生產都需要釐清，才能夠跟大家報告，但坦承AZ首批交貨受到影響。